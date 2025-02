Francesca Michielin a RTL 102.5: “Il brano con l’orchestra prende il volo ed è stato bellissimo comporre le parti per gli archi e i fiati”

Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione”, la partecipazione nel 2021 con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra, Francesca Michielin è pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston per la settantacinquesima del Festival della canzone italiana, con il brano “Fango in Paradiso”. Ballata struggente e totalizzante, “Fango in Paradiso” è una canzone d’amore che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione e ripercorre con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone. Il brano è la versione revenge song di Francesca Michielin che, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, ha raccontato le sue condizioni in seguito alla caduta sulle scale del teatro, durante le prove: «Sto diventando campionessa con le stampelle, mi stanno venendo dei bicipiti enormi. Siccome sul palco a un certo punto faccio una mossa particolare, ora sono perfetta. Cercherò di capire come devo fare, poco prima dovrò fare una fasciatura funzionale perché l’adrenalina anestetizza. Sono riuscita a mantenere quasi tutto della mia esibizione, non che io faccia chissà che. Dovrei farcela. Io mi esibisco verso la fine, come ventottesima. Di solito vado a letto alle 22.30, non so cosa farò per restare sveglia».





“Fango in paradiso”

«Non posso ancora dirvi molto, ma nel mio brano c’è tanta chitarra elettrica. Questo brano con l’orchestra prende il volo, l’idea è quella del rock- opera onestamente, parte molto molto acoustic, tipo “Folklore” di Taylor Swift, e poi si apre. Io avevo anche diretto l’orchestra nel 2022, infatti è bellissimo scrivere per gli archi e i fiati che tu conosci già. Abbiamo scritto, io e Carmelo Patti, tutte queste parti, perché se conosci questi strumenti sai anche come valorizzarli di più. La canzone in sé è nata in pochissime ore, mentre l’orchestrazione ci ho messo qualche mese, perché i membri dell’orchestra di Sanremo sono davvero molti» ha svelato Francesca Michielin in merito al brano che presenterà questa sera sul palco dell’Ariston, intitolato “Fango in paradiso”.