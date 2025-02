Francesco Gabbani a RTL 102.5: “Io non sapevo che stavamo girando il videoclip, il mio staff mi ha fatto una sorpresa stupenda”

Francesco Gabbani è tornato al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”. Sul palco dell'Ariston ha presentato “Viva la vita”, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. La partecipazione al Festival è un ritorno a casa, in quel luogo che ha segnato l'inizio di un'avventura straordinaria e che a febbraio accoglierà una canzone che porta con sé un valore profondo per lui, sia personale che artistico. Oltre alla sua grande sensibilità come compositore e autore, Francesco si distingue anche per la sua straordinaria abilità di performer. Sul palco, sa trasformare ogni canzone in un'esperienza unica, coinvolgendo ed emozionando il pubblico con la sua presenza e la sua grande capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Cecilia Songini, Fulvio Giuliani e Nicoletta Deponti, Francesco Gabbani ha raccontato: «Io sto molto bene, sto portando addosso una spilla dove c’è scritto “Viva la vita”, che è il titolo della mia canzone. A Sanremo la cosa più faticosa non è andare sul palco dell’Ariston e cantare, è tutto quello che c’è intorno. Alcuni dicono che quando un brano diventa un tormentone o un pezzo emblematico della carriera di un cantante, come “Occidentali’s Karma” magari porta un po’ di noia dopo del tempo. Per me non è così, fa parte del mio percorso ovviamente e non la rinego. Anzi, mi fa piacere quando la gente magari mi ferma e mi fa la battura “Dove hai lasciato la scimmia?”. Tra l’altro è un brano che continuo a fare con molto piacere ai concerti e continuo ad emozionarmi pur avendola cantata centinaia di volte. È iconica. Questa sera mi riposo e guardo il Festival dalla mia camera».





Il videoclip di “Viva la vita”

«Nel videoclip mi sono commosso davvero perché il mio staff mi ha fatto una sorpresa. Io non sapevo che stavo girando il video, mi hanno detto che dovevo fare una reaction a un documentario umanitario in un cinema. In realtà, io sono arrivato al cinema ed è partita la mia canzone con delle immagini della mia vita fin da quando ero piccolo fino ad oggi, ed è diventato il videoclip. È stato una grande idea del mio staff e hanno fornito le immagini la mia famiglia, i miei amici, mia moglie Giulia» ha raccontato Francesco Gabbani ai microfoni di RTL 102.5.