Francesco Renga in tour con ospiti Panariello e Carboni

Redazione Web

27 aprile 2017, ore 14:30

Elodie è la special guest di tutte le date

Francesco Renga lancia il suo primo disco dal vivo "Scriverò Il Tuo Nome Live" e si prepara per il tour che partirà il 5 maggio dal MediolanumForum di Assago a Milano. Dopo il live milanese, il tour proseguirà il 16 maggio al Palapartenope di Napoli, il 18 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, palco su cui Francesco ospiterà l’amico Giorgio Panariello, il 20 maggio al Pala Alpitour di Torino e il 22 maggio alla Unipol Arena di Bologna. Super ospite del concerto sarà il cantautore bolognese Luca Carboni. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è media partner dei concerti. 

