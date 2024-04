Sfera Ebbasta: per il trapper italiano un nuovo importante traguardo, 200 dischi di platino

NUOVO RECORD PER SFERA EBBASTA

Gionata Boschetti, vero nome del cantante Sfera Ebbasta, è uno degli artisti più seguiti negli ultimi anni e continua la sua scalata musicale conquistando la soddisfazione di essere il primo artista italiano ad arrivare a 200 dischi di platino. Il trapper, che ha ottenuto anche 38 dischi d'oro, ha deciso di celebrare l'importante traguardo mostrando sui social il numero "200" su un palazzo di Cinisello (MI), cittadina in cui è cresciuto e in cui ha iniziato il suo percorso nel 2011.





COLLABORAZIONI VINCENTI

La continua ascesa del cantante di "Bottiglie Privè" è segnata anche dai numeri che raggiunge giorno dopo giorno: attualmente su Spotify conta 8.5 milioni di ascoltatori mensili e, per il terzo anno consecutivo, è il più ascoltato in Italia, grazie a moltissimi singoli che l'hanno reso famoso, quali "Visiera a becco" e "Happy Birthday" ,che totalizzano rispettivamente 3 e 2 dischi di platino.

Complici anche tante collaborazioni che costituiscono gran parte dei riconoscimenti ricevuti, come "Mi fai impazzire" con Blanco, il feat con Tedua in "Hoe" e la recente "Anche stasera" con la collega Elodie. Vari i featuring con artisti stranieri, come Rvssian (anche produttore), Fedi o J Balvin, i quali hanno permesso a Sfera Ebbasta di farsi conoscere a livello mondiale.





X2VR E IL TOUR

Il più recente album di Sfera, uscito a novembre 2023, si intitola "X2VR" e, seguendo la scia degli album Rockstar (2018) e Famoso (2020), a una settimana dall'uscita, conteggiava già 2 dischi di platino. Da giugno inizierà un nuovo tour del trapper legato all'album rilasciato qualche mese fa e che prevede 4 imperdibili date (due a Milano, Lignano Sabbiadoro e Messina) in cui presenterà dal vivo ai suoi fan i pezzi che hanno portato anche questo disco al successo.