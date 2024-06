Raffaella Carrà, una diva amata da tutti. Ecco come viene ricordata a tre anni dalla scomparsa

Per celebrare la grande Raffaella Carrà, scomparsa Il 5 luglio 2021, arrivano cd e vinili con tutti i suoi più grandi successi. "Milleluci" (1974) sarà disponibile dal 12 luglio in formato cd e dal 2 agosto in vinile colorato giallo 180gr (50° anniversario). Poi "Mi spendo tutto" (1980) dal 12 luglio in formato cd + 45 giri colorato bianco con “Pedro” sul lato A e la versione spagnola di “Pedro” sul lato B e dal 2 agosto in vinile colorato beige 180gr.

TUTTO SU RAFFAELLA CARRA'

Simbolo di libertà, energia e inclusività, icona senza tempo che ha ispirato e continua a ispirare le nuove generazioni: Raffaella Carrà è l'artista che nella sua vita ha abbattuto barriere culturali, promosso l'uguaglianza e celebrato l'amore in tutte le sue forme, e continua a farlo ancora oggi grazie alla musica che ci ha donato.

In occasione del mese della sua nascita e del Pride, Raffaella continua ad essere celebrata da Sony Music Italy con una serie di pubblicazioni speciali in pre-order da oggi, mercoledì 26 giugno, rimarcando l’impatto indelebile della grande artista nella società di ieri e di oggi. A testimonianza del forte affetto e dell’amore della Generazione Zeta nei confronti dell’artista, infatti, quest’anno il brano “Pedro” è diventato prima virale nella sua versione originale su TikTok e poi nella versione remix dei dj e producer Jaxomy e Agatino Romero.

LE PUBBLICAZIONI MUSICALI PER RICORDARLA

A 50 anni dalla sua pubblicazione, esce per la prima volta il 12 luglio in formato cd e il 2 agosto in formato vinile colorato giallo 180gr l’album “Milleluci” (1974). Pubblicato lo scorso anno per la prima volta sulle piattaforme streaming e in digital download, il disco ha segnato un’epoca grazie alla sua omonima trasmissione televisiva co-condotta da Raffaella e Mina e permette ad oggi di riscoprire tutto quel mondo musicale legato alle sigle dei programmi TV che hanno contribuito al successo di Raffaella Carrà.

“Mi spendo tutto” (1980), l’undicesimo album di Raffaella Carrà e anche questo pubblicato lo scorso anno per la prima volta in digitale, ha portato alla luce “Pedro”, una delle hit più iconiche dell’artista e che ancora oggi è un inno generazionale. All’interno del disco ci sono anche la title track “Mi spendo tutto” e “Io non vivo senza te”, rispettivamente sigla iniziale e finale della trasmissione televisiva “Millemilioni”, trasmessa nella primavera del 1981. L’album, come per “Milleluci”, esce per la prima volta il 12 luglio in formato cd + 45 giri colorato bianco con “Pedro” sul lato A e la versione spagnola di “Pedro” sul lato B e il 2 agosto in formato vinile beige 180gr.

Alla discografia digitale di Raffaella, arricchita dallo scorso anno con le pubblicazioni di ben 9 album, si aggiungono da oggi, mercoledì 26 giugno, tre nuove pubblicazioni: “Bolero” , disco del 1984 che quest’anno celebra 40 anni dalla sua pubblicazione, che ha lasciato il segno nel genere musicale italo disco e che contiene il brano “Rosso”, particolarmente importante per la comunità LGBTQ+; “Forte, forte, forte” (https://sme.lnk.to/forteforteforte), album del 1976 contenente la hit mondiale “A far l’amore comincia tu” tornata al successo 10 anni fa con il remix di Bob Sinclair e altri iconici come “Sciocco” e “Male”, considerato uno dei primi brani disco prodotti in Italia e chiaramente ispirato a “Honey Bee” di Gloria Gaynor; “Applauso” (https://sme.lnk.to/Applauso), che quest’anno compie 45 anni dalla sua uscita (1979).

LA CASA ROMANA DELLA DIVINA RAFFAELLA E' IN VENDITA

La casa romana di Raffaella Carrà è ancora in vendita. Una casa grandissima, che si trova a Roma ed ha nove bagni, la sauna. Prezzo? Oltre due milioni di euro (CLICCA QUI per saperne di più). Nel grande complesso residenziale ci sono campi da tennis, piscina e sorveglianza h24. In questa casa, da sogno, che si trova nel quartiere nord della Capitale, sono nati programmi come Carramba che sorpresa: il primo people show del sabato sera che per anni ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di italiani.