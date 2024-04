In vendita la casa di Raffaella Carrà: 9 bagni, sauna, grandi spazi. Ma quanto costa?

Dimentichiamo per attimo la casa dei Ferragnez, quell'appartamento con ogni confort che si trova a Milano e che - in questi mesi- è diventato virale. Ora parliamo della casa (in vendita) di una diva assoluta della tv: Raffaella Carrà. Il suo appartamento è stato messo in vendita. Si trova a Roma ed ha nove bagni, la sauna. Prezzo? Oltre due milioni di euro. Nel grande complesso residenziale ci sono campi da tennis, piscina e sorveglianza h24.

In questa casa, da sogno, che si trova nel quartiere nord della Capitale, sono nati programmi come Carramba che sorpresa: il primo people show del sabato sera che per anni ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di italiani.

CON LA SCOMPARSA DELLA CARRA' LA TV E' PIU' SOLA

Tre anni fa la scomparsa di Raffaella Carrà, donna inimitabile, amata in Italia e nel resto del mondo. La casa dove ha vissuto per anni si trova a Roma nel quartiere di Vigna Clara, precisamente in via Nemea 21. A due passi dalla casa della Carrà, in passato, ha vissuto anche Gianni Boncompagni (per molti anni legato a Raffaella).

La morte della Carrà ha lasciato, sicuramente, un grande vuoto nel mondo della tv. Incolmabile. Lei, ballerina, presentatrice, talent scout per antonomasia, ha saputo inventare un genere tutto nuovo. Quello del people show: il suo Carramba (ancora oggi il termine è entrato di diritto nel modo di parlare) ha accompagnato intere generazioni. Quando, di sabato sera, guardare la tv era un appuntamento imperdibile. La sua redazione, nei tempi memorabili delle lettere inviate alle a tv e giornali, lavorava incessantemente alla ricerca di parenti seminati in tutto il mondo: Argentina, Brasile, Australia e tanti altri Paesi. In quegli anni esisteva solo il fax. Non c'era internet e non c'erano i social.

UN NUOVO GENERE TV, UNA CARRIERA FORMIDABILE

Cantante, conduttrice, ballerina. E non solo. Un successo unico, senza confini: dall'Italia all'America, passando per Francia e Spagna. Raffaella Carrà è morta a 78 anni, il 5 luglio 2021. In quell'occasione sono arrivate parole di cordoglio anche del presidente della Repubblica Sergio Matterella, che l'ha ricordata così:

Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso - con la sua bravura e la sua simpatia - un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo