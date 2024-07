La Boheme all’Arena di Verona: nuova produzione per il centenario di Puccini con la regia di Alfonso Signorini

“L’opera perfetta” la Bohème secondo direttori, registi e cantanti, scolpita anche nel cuore del pubblico del teatro all’aperto più bello del mondo, l’Arena di Verona, che ieri sera, ma è prevista un’altra data anche il 27 luglio, si è lasciato trasportare dal suo mix irripetibile di sentimento e umorismo, amore, amicizia ed energia, con alcune delle melodie più belle e delle arie più celebri e amate di sempre.

NUOVO ALLESTIMENTO E NUOVA REGIA

Nuovo allestimento del capolavoro pucciniano all’arena di Verona e la regia affidata ad Alfonso Signorini, giornalista e scrittore, uomo di spettacolo, docente e appassionato conoscitore e divulgatore di arte e musica, con diverse regie d'opera all'attivo, al suo debutto negli spazi unici dell'Anfiteatro scaligero. Scenografo per l'occasione è Guillermo Nova: insieme a Signorini da vita ad una Bohème in cui le trasparenze consentono di seguire fedelmente la vicenda pucciniana e, contemporaneamente, di cogliere particolari altrimenti nascosti delle vite dei personaggi e della Parigi in cui vivono, in un'opera in cui sono fondamentali realismo e intimismo.

CAST

Sul palcoscenico protagonista per entrambe le serate un cast che unisce stelle dell'opera e giovani talenti emergenti al debutto in Arena: il tenore Vittorio Grigolo è il poeta Rodolfo, il baritono Luca Micheletti l'amico pittore Marcello, innamorati rispettivamente di Mimì, interpretata dal soprano armeno Juliana Grigoryan, e di Musetta, con voce e corpo di Eleonora Bellocci, entrambe alla prima partecipazione al Festival areniano. L'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro, preparato da Roberto Gabbiani, diretti dal maestro Daniel Oren.