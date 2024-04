Lazza: "Locura Tour", otto nuovi live nel 2025

LOCURA TOUR

Il rapper aveva già avvisato i suoi fan nei giorni scorsi, attraverso delle storie su Instagram, di una novità che avrebbe condiviso con loro oggi, 22 aprile. Alle 14 in punto, un post ha rivelato il suo segreto: un nuovo tour nei palasport programmato per gennaio 2025. Nonostante la sua fan-base si aspettasse l’annuncio di un nuovo album, ha mostrato molto entusiasmo con diversi commenti e reazioni positive. Il “Locura Tour” prevede sette imperdibili date a partire dal prossimo 9 gennaio rispettivamente a Padova, Eboli, Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma, con l’aggiunta di una data zero il 6 gennaio 2025 a Mantova. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di domani, 23 aprile, sui siti vivoconcerti.com e su ticketone.it.

“100 MESSAGGI” SCALA LE CLASSIFICHE

L’ultimo brano del cantante, intitolato “100 messaggi” è già disco di platino ed è in cima alle classifiche da quando è stato rilasciato, il 27 febbraio scorso. Presentato come inedito durante la serata finale della 74ª edizione del Festival di Sanremo, è un inedito speciale per Lazza, tanto che, poco dopo essersi esibito, aveva pubblicato sulla piattaforma Instagram una parte della sua performance scrivendo «Quello che avete appena sentito è un brano a cui tengo tanto, avevo il bisogno di farvelo sentire. Non so se o quando uscirà. Spero possa aiutarvi. Grazie», generando un’ondata di richieste, da parte dei fan, relative alla pubblicazione della canzone. Il tema principale, che ha reso “100 messaggi” un successo in cui i fan si sono riconosciuti, è la fine di una storia d’amore complicata, in riferimento alla ex-relazione con Deborah Oggioni. A rendere il tutto maggiormente profondo ed empatico, è il videoclip del brano, registrato in bianco e nero all’interno del Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, in provincia di Monza-Brianza.

L’ASCESA DI LAZZA

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è uno degli artisti più ascoltati in Italia. La sua carriera musicale inizia nel 2012 con la pubblicazione del suo primo mixtape, avvicinandosi alla scena trap-rap e alle prime collaborazioni, come Emis Killa, Salmo e Fabri Fibra. Finora ha pubblicato 3 album in studio, “Zzala” nel 2017, “Re Mida” nel 2019 e “Sirio” nel 2022, con numerosissimi singoli, versioni con piano dei suoi brani e partecipazioni come artista ospite ad altri singoli, raggiungendo numeri elevati e diversi dischi di platino, tra cui “Molotov”, “Uscito di galera”, “Gigolò” feat. Sfera Ebbasta e Capo Plaza e “Chiagne” di Geolier. Tutto ciò gli ha permesso di partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo (2023), conquistando la seconda posizione con il brano “Cenere” e permettendogli di farsi conoscere anche ad un pubblico più ampio.