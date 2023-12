Francia, dramma nel giorno di Natale: uccisi a coltellate una donna e i 4 figli, arrestato il padre

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati perché nel giorno di Natale dall’appartamento non rispondeva nessuno. Quando le autorità sono arrivate, alle 21 di ieri, nell’abitazione di Meaux, cittadina a est di Parigi, non c’erano segni di effrazione ma cinque cadaveri: una donna di 35 anni e i suoi 4 bambini, di 9 mesi, 4, 7 e 10 anni, uccisi a coltellate. Nessuna traccia del padre, su cui si sono concentrati i sospetti degli investigatori. Dopo una notte in fuga, l’uomo è stato arrestato a Sevran, nella banlieue della capitale. Secondo le Figarò si tratta di un 33enne, già noto alle autorità per episodi di violenza domestica e disturbi psichiatrici.





ENNESIMO CASO NELL'ILE-DE-FRANCE Ora si procede per omicidio volontario, come ha spiegato il procuratore di Meaux Jean-Baptiste Bladier, che alle 11 terrà una conferenza stampa sul caso. Non è esclusa la premeditazione. Le indagini sono state affidate al servizio di polizia giudiziaria di Versailles. Si tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi nell’Ile-de-France, la regione di Parigi. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise. In media, in Francia, si verifica un femminicidio ogni tre giorni. Lo scorso anno sono state 118 le donne uccise dal partner o dall'ex.