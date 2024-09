Francia-Italia: come funziona la Nations League e perché è importante fare bene Photo Credit: agenziafotogramma.it

Questa sera alle 20.45 gli azzurri di Luciano Spalletti tornano in campo dopo la cocente delusione di Euro 2024: Retegui, Raspadori e Ricci titolari

Questa sera, con calcio di inizio alle ore 20.45, parte a Parigi l'avventura dell'Italia in Nations League. Gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno la temibile Francia, che agli ultimi Europei si è fermata in semifinale. La gara sarà seguita in diretta su RTL 102.5. Nations League: come funziona La Nations League è un torneo nato per sostituire le amichevoli con partite ufficiali. Le 55 nazionali europee sono suddivise in quattro leghe: 16 squadre nelle leghe A (c'è l'Italia), B e C e sette nella Lega D. Le quattro vincitrici dei gironi della lega A raggiungono le finals della Nations League, in programma a giugno 2025. Le vincitrici dei gironi delle Leghe B, C e D ottengono la promozione. Le ultime classificate nei gironi delle leghe A e B retrocedono. Due squadre della lega C retrocedono in lega D: queste sono determinate dagli spareggi (in casa e in trasferta) tra le quattro quarte classificate dei gironi della lega C. Nations League: perché è importante fare bene L'Italia partecipa alla Nations League per la quarta volta. Nel 2019 fu eliminata precocemente, mentre nel 2021 e 2023 ottenne due terzi posti. L'importanza del torneo è legata non soltanto all'assegnazione del trofeo e dei punti validi per il ranking, ma anche e soprattutto al fatto che la Nations League potrebbe essere la scialuppa di salvataggio per quelle nazionali che non riusciranno a strappare un pass per i Mondiali 2026 (nei quali, per la prima volta nella storia, saranno 48 le Nazionali coinvolte). In particolare, ai Mondiali 2026 ci saranno 12 Nazionali europee (le vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazione), ma anche le quattro che si imporranno negli spareggi. Questi ultimi saranno giocati dalle seconde classificate nei gironi di qualificazione e dalle migliori quattro della Nations League (a patto ovviamente che queste non si siano piazzate nei primi due posti durante le qualificazioni). Le 16 nazionali (12 seconde e le migliori quattro della Nations League) verranno suddivise in quattro raggruppamenti e si giocheranno le partite di spareggio con semifinali di andata e ritorno, seguite a loro volta da finali di andata e ritorno fino a consegnare gli ultimi quattro posti disponibili per accedere ai Mondiali. Francia-Italia, le formazioni Dopo la cocente delusione di Euro 2024, Spalletti rivoluzionerà in parte la Nazionale. Davanti a capitan Donnarumma in difesa ci saranno Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, mentre in mediana agiranno Frattesi, Ricci e Tonali, con Bellanova e Dimarco a completare il quintetto di centrocampo. In avanti fiducia alla coppia Retegui-Raspadori. Per quanto concerne la Francia, il pericolo numero uno è ovviamente Mbappé, che impreziosisce il reparto offensivo formato da Kolo Muani, Olise e Barcola. In campo anche i milanisti Maignan, Theo Hernandez e Fofana.

