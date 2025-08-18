Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

Redazione Web

18 agosto 2025, ore 12:30

Si aggiungono allo straordinario cast: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa, Joan Thiele

Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembre nell'incantevole Arena di Verona. L’iconico teatro all’aperto che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, dando il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario.

Anche quest’anno, a Verona, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. I nomi già annunciati della line-up sono: ALEX WYSE, ALFA, ANNA, ANNALISA, ARIETE, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, FABRI FIBRA, FRAH QUINTALE, FRANCESCA MICHIELIN, FRITU, FULMINACCI, GAIA, GOLDEN YEARS, JOAN THIELE, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LORENZZA, LUCIO CORSI, MIDA, NASKA, NEFFA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, RRARI DAL TACCO, SAYF, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO, TANANAI, THE KOLORS, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO, e tante altre sorprese!

L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live avrà una conduzione tutta al femminile. A presentare il festival della Generazione Zeta ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata da Giulia Laura Abbiati.

Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live 2025 è: #radiozetaFHL25


