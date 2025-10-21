Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non ho ancora metabolizzato lo show di giugno ma, appena sono sceso dal palco, ho pensato di volerlo rifare subito. Ci rivediamo a San Siro il 27 giugno!”
21 ottobre 2025, ore 19:15
Nel corso di “The Flight”, il dj ha presentato in diretta radiofonica “San Siro Dance 2026”, il secondo capitolo dopo l’evento di giugno 2025
Gabry Ponte è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “San Siro Dance 2026”, il secondo capitolo dello show portato sul palco di San Siro dal dj italiano, lo scorso giugno. Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, Gabry Ponte tornerà così a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026. Ai microfoni di RTL 102.5, Gabry Ponte ha raccontato: «Non ho ancora realizzato quello che abbiamo fatto a San Siro. Quando ne parlavamo, prima dell’annuncio, pensavo che fosse una cosa irrealizzabile, perché io nasco nei club e l’idea di un dj che suona nei palazzetti o addirittura negli stadi era un qualcosa di impensabile. Nonostante questo, l’abbiamo fatto a giugno ed è andato benissimo. Continuo a non riuscire a metabolizzare, ma è stato bellissimo. Sono già stati venduti 25.000 biglietti da stamattina e riuscire a replicare un’esperienza del genere sarà ancora più bello». Gabry Ponte, il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, sarà ancora una volta protagonista assoluto di una serata imperdibile che catapulterà i fan in una nuova grande festa all’insegna delle sue hit che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nella storia della musica dance. La scaletta sarà un susseguirsi continuo di grandi successi, dai più fino alle hit intramontabili che lo hanno reso un’icona internazionale, per dare vita a uno show unico nel suo genere. «Appena sceso dal palco, mi sono detto “Ma come, è già finito?” e mi sono detto che avrei voluto rifarlo. Trovare una data a San Siro non è facile, ma abbiamo martellato ed è arrivata un po’ a ridosso, perché per scaramanzia volevo annunciarlo nella stessa data dello scorso anno, ovvero il 16 ottobre. Gli ospiti ancora non li so, l’anno scorso li ho decisi un mese prima. Nelle prossime settimane inizierò a lavorare sullo show, a pensare ai nuovi remix, ma la parte dello spettacolo è ancora a zero in questo periodo».
SAN SIRO DANCE 2025
Nel corso di “The Flight”, Gabry Ponte ha ripercorso la serata del 28 giugno 2025 e le emozioni dell’evento: «Quando è partita “Blue” a San Siro è stato come un cerchio che si chiude, perché quel brano è stato l’inizio del mio successo internazionale e di un percorso che mi ha permesso di trasformare la mia passione, fin da ragazzino, in un lavoro. Io dal palco vedevo una grande massa che si muoveva e saltava. C’è stata una serie di emozioni che per tre ore e mezza si sono alternate. È stato molto emozionante. Ho visto quelli della mia età, che venivano a ballare nelle discoteche vent’anni fa, che vengono ancora e portano i loro figli. Vedere che la musica riesce a passare per più generazioni è una delle cose più belle». «“Tutta l’Italia” è nata proprio come l’inno dell’evento a San Siro. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare una canzone immaginando “tutta l’Italia” che ballava e saltava. È nata così: figlia di San Siro» ha rivelato Gabry Ponte.
