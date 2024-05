Gaffe del Papa sugli omosessuali: arrivano le scuse in un comunicato ufficiale Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il Vaticano, con una nota ufficiale, getta acqua sul fuoco delle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del Santo Padre

"Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni 'Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri". Lo ha dichiarato la Sala Stampa Vaticana. Le dichiarazioni relative alla presenza dei gay nei seminari del Pontefice ieri avevano fatto il giro dei media e avevano sollevato un vero e proprio polverone per il termine poco diplomatico e assai colorito che era stato riportato

