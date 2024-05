Garrone e Cortellesi trionfano ai David di Donatello Io Capitano miglior film e regia. Riondino miglior attore

Il David di Donatello 2024 per il miglior film va a Io capitano di Matteo Garrone, premiato con la statuetta anche per la migliore regia. Miglior attrice protagonista è Paola Cortellesi che conquista anche il premio per la miglior regia esordiente per ‘C’è sempre domani’. Miglior attore protagonista è Michele Riondino, per 'Palazzina Laf'. Questi i principali premi della 69/a edizione dei David di Donatello. La cerimonia di premiazione, si è tenuta nel leggendario Studio 5 di Cinecittà con tanto di tappeto rosso. A condurre Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. In corsa, quest'anno, 122 film e 24 categorie.

MIGLIOR FILM 'IO CAPITANO' DI MATTEO GARRONE

'Io Capitano' di Matteo Garrone è il Miglior film della 69ma edizione dei David di Donatello. La pellicola del regista romano si impone su C'è ancora domani di Paola Cortellesi, Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, Io capitano di Matteo Garrone, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. "I premi sono importanti ma la cosa più importante è che possono aiutare il film ad essere visto di più. Mi auguro quindi che serva a far ritornare il film nelle sale e ad essere visto di più", ha detto Garrone ricevendo il premio. A commentare la vittoria anche l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco: "E' stata a mio parere la miglior cinquina degli ultimi dieci anni", ha detto sul palco. "Grazie per questi film e grazie a Matteo per il suo enorme talento", ha aggiunto Del Brocco. Poco prima la consegna della statuetta per la Miglior regia, occasione per rilanciare un forte appello per fermare il conflitto in Medio Oriente “Basta morti in Palestina” ha detto sul palco dei David di Donatello, Mamadou Kouassi, l'attivista ivoriano alla cui storia si è ispirato Matteo Garrone. Forte e in linea con il tema di ‘Io capitano’ anche l’intervento sull’immigrazione.

TRIONFA ANCHE PAOLA CORTELLESI

Dal David di Donatello 2024 per il miglior esordio alla regia a C'è ancora domani di Paola Cortellesi alla statuetta per la migliore attrice protagonista, sempre a Paola Cortellesi. Alla pellicola, record di incassi nel 2023, sono andati i premi per la miglior sceneggiatura originale e il premio giovani. Il David di Donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista è andato a Emanuela Fanelli per C'è ancora domani. Fanelli ha interpretato Marisa l’amica della Cortellesi e a lei ha dedicato il suo intervento “Il mio grazie più grande va a Paola Cortellesi -dice- per avermi reso un pezzettino di una cosa così grande che è diventato il tuo film. E lo è diventato per un motivo molto semplice: perché lo hai fatto tu. Dedico questo premio alla mia famiglia".