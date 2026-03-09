Genova: ragazzina di 13 anni in gravi condizioni dopo un salto nel vuoto di otto metri a Voltri

Si indaga sul salto nel vuoto avvenuto nel quartiere genovese di Voltri , questa mattina, intorno alle 8,30. Una ragazzina di 13 anni è precipitata da un muraglione alto otto metr i, , in via al Santuario delle Grazie . La giovane è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini , in gravi condizioni.

Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’automedica. Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi: i medici hanno proceduto con l’intubazione prima del trasporto in ambulanza verso l’ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivata in codice rosso.

Incidente o altro

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze tra familiari e amici, verificando ogni elemento utile a chiarire come sia avvenuta la caduta e se si sia trattato di un incidente o di altre circostanze, compreso un gesto volontario L’area dove è avvenuto l’episodio si trova nella zona collinare di Voltri, lungo una strada che collega il quartiere con il Santuario delle Grazie. Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.



