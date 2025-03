Gérard Depardieu in tribunale, l’interprete francese è accusato di violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è arrivato poco fa al tribunale di Parigi dove è stato accolto dalle proteste femministe e da una ressa mediatica di giornalisti e curiosi.

L’interprete è accusato di aggressione sessuale e sarà protagonista di un processo dove verranno esaminate due distinte accuse mosse da una scenografa e da un'assistente alla regia, denominate Amélie e Sarah. Le due affermano di essere state aggredite sessualmente da Depardieu sul set del film “Le persiane verdi” di Jean Becker.

Il film in questione è basato sull'omonimo romanzo del 1950 di Georges Simenon e, l'interprete, presta il volto di un attore tirannico e famoso, all'apice della sua carriera, alle prese con una crisi personale.

PROCESSO DEPARDIEU, UNA MACCHIA SULLA CARRIERA

Depardieu ha sempre respinto con forza tutte le accuse a lui iscritte, pubblicando addirittura una lettera sul quotidiano Le Figaro nell'ottobre 2023, in cui si afferma che i suoi atti erano stati male interpretati.

Adesso occorrerà vedere quale sarà la parola dei giudici in merito. Chiaramente questa vicenda è una macchia non da poco sul suo curriculum. Parliamo di uno degli attori più celebrati in Francia (e non solo), che vanta all’attivo oltre 200 ruoli, tra i quali la performance candidata all'Oscar in “Cyrano de Bergerac” e il suo ruolo al fianco di Andie MacDowell nella commedia romantica di Peter Weir "Green Card".

PROCESSO DEPARDIEU, LE VARIE ACCUSE

Il processo si svolge in un clima parecchio teso. Circa 50 donne si sono radunate fuori dal tribunale prima dell'arrivo di Depardieu, con striscioni a sostegno delle due querelanti e riportando anche frasi sessualmente esplicite che l'attore avrebbe usato nel corso degli anni nei confronti delle donne che lavoravano sui set.

Anche l'attrice Charlotte Arnould, che sta presentando una denuncia ufficiale separata contro Depardieu per due stupri presumibilmente commessi nel 2018, si è presentata in tribunale, dove è stata immortalata mentre veniva abbracciata dall'attrice Anouk Grinberg.

Il caso di Arnould, è ancora in fase di esame nel sistema giudiziario francese e resta da vedere se si concluderà con un processo.

Secondo un rapporto del sito di notizie investigative Mediapart del 2024, l'arredatore di scena ha raccontato di aver visto Depardieu intento a molestare l’attrice, entrando in particolari piuttosto violenti.

Anche altri membri della troupe, che avrebbero assistito alla scena, hanno esortato la Arnould a sporgere denuncia. La scenografa, che nel frattempo ha lasciato l'industria cinematografica, ha anche raccontato di aver cercato di evitare contatti con Depardieu per il resto della produzione, ma ogni volta che si incrociavano, lui le lanciava uno sguardo torvo e mormorava insulti tra sé.