Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Credo che l’amore porti anche molta sofferenza e il disco parla di questo, dei sentimenti che viviamo tutti noi. In primavera parte il tour e sarà veramente bello, faremo tappa anche al Forum di Assago”

Gigi D’Alessio è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “NUJE”, il suo nuovo disco. Prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, “NUJE” raccoglie 13 brani che attraversano le sfumature più profonde dell’amore e della vita. È un album che parla di noi, delle relazioni che ci formano, ci feriscono, ci fanno battere il cuore, di scelte che cambiano il destino. Ogni canzone è un frammento di verità, un’emozione che diventa musica unendo tradizione e modernità, radici napoletane e contaminazioni internazionali, confermando la straordinaria capacità dell’artista di attraversare generi e atmosfere con autenticità e sensibilità. Ai microfoni di RTL 102.5, Gigi D’Alessio ha raccontato: «Il disco è nato in maniera naturale, senza prendere la calcolatrice, perché credo che l’amore sia anche tanta sofferenza. Quando faccio una canzone non so mai la destinazione, è come fare un viaggio, andare al check-in, imbarcarsi ma senza sapere dove stai andando. È sempre stato così per me, poi quando ho completato le canzoni, l’album era già composto da sé e ho pensato di chiamarlo “nuje” ovvero “noi”, inteso come “tutti noi”. In questo disco c’è tutto, poi per me ogni canzone va vestita come merita. Ci sono canzoni in lingua italiana e in napoletano, ma io quando faccio un album fotografo il momento che sto vivendo. Parlo con le persone, osservo quello che vedo in giro e ho visto veramente tanta sofferenza in amore e l’ho scritto nei brani. Siamo tutti noi, non c’è niente di costruito. Puoi essere ricco, povero, alto, basso, bruno, biondo, ma viviamo tutti la stessa vita a base di sentimenti. E questo è un album di sentimenti». «È proprio un bel periodo, sia per l’uscita del disco, che perché di recente ho ricevuto due riconoscimenti: il Leone d’Oro al Senato e la seconda Laurea Ad Honorem. Sono riconoscimenti che fanno bene al cuore. Io non so se merito tutto questo, ma è bello ricevere queste riconoscenze» ha aggiunto il cantautore.





I BRANI DI “NUJE” E LA COLLABORAZIONE CON KHALED E JOVANOTTI

Accanto ai singoli già pubblicati, quali “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, fino all’ultima hit “Diamanti e Oro” con la partecipazione straordinaria di Khaled e Jovanotti, l’album si apre con “Natu tipo e penziero”, una canzone che parla della fragilità dell’amore e della difficoltà di lasciar andare chi si è amato profondamente, quando il “noi” si spezza e restano due solitudini. Anche la title track “Nuje” è dedicata ad un amore intenso ma complicato, nato quasi per caso e vissuto tra passione, rimpianti e paura di perderlo, ma con la consapevolezza che, nonostante gli errori e le circostanze, i due protagonisti sono legati da qualcosa di unico. “Mezze verità” è una fotografia di ciò che accade quando una relazione lunga e importante si spegne, trasformandosi in una guerra fredda fatta di avvocati, bugie e rancori, un racconto amaro della difficoltà di separarsi senza ferirsi, così per la coppia come per i figli. “Segretamente tu” svela l’amore irrisolto che continua a vivere nei pensieri e nel cuore, nonostante la distanza e il tempo, mentre “24 ore” è il racconto di una separazione improvvisa, vissuta come una ferita aperta che lascia spazio a quello di una passione tossica in “Veleno d’amore” dove il sentimento diventa una dipendenza che fa male, irresistibile, ma letale. L’amore si vive, non si insegna ma si impara, canta Gigi in “Ti ha detto mai”: il messaggio di un uomo tradito al suo rivale. Non è solo fisico, ma fatto di storia, ricordi e profondità emotiva che lasciano impronte indelebili nell’anima, così come conferma “Nun ciò può dicere”, la confessione di chi non riesce a dimenticare un amore passato, che lo ha segnato profondamente. Il disco si chiude con “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a Filumena Marturano di Eduardo De Filippo: un inno alla forza femminile, alla resilienza e al sacrificio materno per proteggere i figli e garantire loro un futuro. «La collaborazione con Khaled e Jovanotti è stata una bellissima esperienza e li ringrazio tantissimo. Sentivo il bisogno di aggiungere una voce al brano, ho sognato e ho puntato in alto. Ho mandato un messaggio a mezzanotte a Jovanotti, dopo un bicchiere di vino per prendere coraggio, inviandogli la canzone e chiedendogli se avesse avuto voglia di scrivere una strofa. Alle 8.30 del mattino dopo avevo la strofa cantata da lui e qui ti rendi conto della ricchezza di un cantante, ma soprattutto nelle parole che lui ha detto» ha spiegato l’artista napoletano nel corso di “W l’Italia”.





INSTORE E TOUR

«In questa settimana girerò un po’ per il firmacopie. Il primo è stato a Nola ed è stato a mezzanotte, in concomitanza con l’uscita del disco. Ci sono state famiglie con i bambini che sono rimasti fino alle 3 del mattino e ho sentito tanto amore. Sono andato a casa con il magone perché mi dispiaceva vedere i bambini svegli a quell’ora per farsi una foto con me. In primavera, invece, parte il tour. La parte live è la parte bella del nostro mestiere e, come dico spesso, la gente viene a “fare” i miei concerti. È veramente bello poterlo fare e poter cantare le nuove canzoni, è meraviglioso. Facciamo un po’ di date, con un bel ritorno alla Reggia di Caserta e vi annuncio in anteprima che il 1° aprile saremo al Forum di Assago di Milano. Tranquilli è tutto vero, non è un pesce d’aprile» ha rivelato Gigi D’Alessio in diretta su RTL 102.5. Dopo un’estate trionfale, Gigi D’Alessio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il 2026 sarà, infatti, un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino alle canzoni del nuovo disco. E dopo la tournée nei palazzetti, in cui farà tappa a Roma, Bari, Firenze, Torino, Padova, Ancona, Bologna e Messina, ancora live per Gigi con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.



