Gigi D’Alessio presenta a RTL 102.5 il nuovo album “FRA”, tante collaborazioni e nuove vibrazioni

Gigi D’Alessio, uno dei più grandi cantautori italiani, è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo album “FRA”, disponibile da oggi, 24 maggio. Concepito come se fosse una playlist da ascoltare dall’inizio alla fine, la tracklist scorre veloce con le sue dieci tracce che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit: canzoni senza tempo dal repertorio di D’Alessio che si vestono di nuove vibrazioni, declinate al suono di oggi e arricchite da tanti inediti featuring.





FRA

“FRA” è un titolo in cui è racchiuso tutto il significato dell’album e della title track, come racconta D’Alessio ai microfoni di RTL 102.5: «Tutto nasce dalla canzone. Io l’ho scritta per mio figlio Francesco che ha 2 anni, quindi “Fra” riprende il suo nome, ma è anche un riferimento a Napoli dove significa “fratello”, come il “bro” di Milano. Questa espressione è un primo tempo “fra” un disco e un altro. Nella copertina del disco abbiamo inserito delle polaroid, che rappresentano dei “fra”mmenti di vita. La canzone “FRA” in sé è molto delicata, molto intima e sono i consigli che ogni papà vorrebbe dare a suo figlio. Penso che in tanti si riconosceranno nella situazione di diventare padre sempre più in là. Il messaggio che voglio lasciare a mio figlio è quello di non aspettare che le cose succedano, ma di farle accadere». “FRA” è un progetto di Gigi D’Alessio, con la produzione artistica dello stesso artista e di Adriano Pennino, Kekko D'alessio e Max D'ambra.





Amici e collaborazioni

Numerose collaborazioni all’interno dell’ultimo progetto dell’artista, tra cui Geolier, Alessandra Amoroso, Guè, Clementino, Ernia ed Elodie. Inoltre, il singolo “NU DISPIETTO”, ha scatenato sui social il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia con quella di Gigi, che verrà rivelata a Piazza Plebiscito durante il suo live. In merito ai featuring dell’album, D’Alessio racconta: «In questo progetto ci sono un sacco di ospiti e di amici. Geolier è un ragazzo d’oro, leale, sensibile e soprattutto puro. Al di là del talento, è proprio una bella persona. La canzone è nata perché mi ha invitato in studio a sentire il suo album e abbiamo provato a scrivere qualcosa. Elodie invece mi ha sempre detto di essere una mia fan e ad un mio live abbiamo improvvisato “Io vorrei”. È andata virale online e abbiamo deciso di inciderla, ma mancava qualcosa e abbiamo chiamato Ernia, un altro ragazzo d’oro. Abbiamo poi fatto una uova versione di “Non mollare mai” insieme a Geolier, Clementino e Guè. I loro featuring hanno detto delle parole molto belle e hanno mandato dei bei messaggi».





Un’estate all’insegna dei live

D’Alessio si prepara a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dagli otto concerti tutti sold out di "GIGI-UNO COME TE-L'EMOZIONE CONTINUA" in Piazza del Plebiscito a Napoli. “Sarà una grandissima festa con tantissimi ospiti e sorprese. Sarà molto bello e l’atmosfera che si crea è magnifica: sarà un karaoke gigantesco cantato da me e dai vari ospiti. Ci sarà anche Fiorella Mannoia e farà una cosa molto bella, da napoletana vera» rivela Gigi D’Alessio a RTL 102.5. Seguirà poi un fitto calendario estivo, da luglio a settembre, che lo porterà in tutta Italia da nord a sud. Infine tra novembre e dicembre, ci sarà “GIGI PALASPORT” nei palazzetti, mentre a marzo del prossimo anno una tournée in tutta Europa.