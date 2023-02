Giorgia a RTL 102.5: “Ci ho messo un po’ a ricostruire la creatività. È bello tornare oggi a Sanremo per mostrare il cambiamento”

L’ultima volta che Giorgia è salita sul palco dell’Ariston era il 2001 con ‘Di sole e d’azzurro’, quest’anno l’artista è tornata al festival della canzone italiana con ‘Parole dette male’. «Nel 2001 ero giovane e presa da altre cose. È bello tornare oggi a Sanremo per mostrare il cambiamento. Dopo le soste forzate che abbiamo subito mi sono ributtata a pieno nella vita. E si, Sanremo ci sta. Abbiamo anche il dovere di buttarci e muoverci un po’», racconta Giorgia a RTL 102.5.



Dopo una lunga assenza dalle scene Giorgia e tornerà il 17 febbraio con 'Blu', il suo nuovo album. «Ci ho messo un po’ a ricostruire la creatività e a riprendermi il mio posto, mi sono chiesta se avevo ancora qualcosa da dire. Dovevo fare una scelta coerente, io me la cavo a parlare di emozione. Ho trovato la collaborazione con Big Fish, che mi ha invitato a vestire la musica come piace a me», continua in radiovisione. «Arriva un momento nella vita in cui le cose si devono fare. Poi è arrivato Amadeus che mi ha chiesto di partecipare al festival. Elisa l’anno scorso è stata d’ispirazione e Fiorello mi ha convinto», racconta parlando della scelta di partecipare a Sanremo.

Stasera, nella serata delle cover, Giorgia si esibirà insieme ad Elisa con ‘Luce (Tramonti a nord est)’ e ‘Di sole e d'azzurro’.