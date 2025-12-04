Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

Giorgia e i giudici di X Factor, Achille Lauro, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare la puntata finale dello show. Un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, ma adesso è arrivato il momento decisivo. Questa sera, nella maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, ci sarà la finalissima di X Factor 2025. Selezioni serrate, 6 puntate dei Live Show, e ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno: dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo capitolo della gara di quest’anno. Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. Tra loro, solo uno sarà eletto vincitore di #XF2025. A condurre lo show la straordinaria Giorgia, che per tutta la stagione è stata una perfetta padrona di casa, sempre empatica e impeccabile nel suo ruolo di conduttrice. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgia ha raccontato: «Questo palco gigantesco, i giudici che sono in una postazione più lontana del solito, ho un po’ di ansia generale. I ragazzo sono pronti e carichi, io ho visto anche le prove e mi sento di dire che avremo della bellissima musica stasera. Ogni volta che è uscito qualcuno in quest’edizione è stato un dolore, perché erano tutti veramente molto bravi e avevano comunque tutti qualcosa di particolare. È bello che ognuno dei giudici abbia un concorrente in finale, stasera deciderà il pubblico e non possiamo prevedere nulla, meritano tutti la vittoria».





LE EMOZIONI DEI GIUDICI DI X FACTOR 2025

In diretta su RTL 102.5, Jake La Furia ha spiegato: «Siamo carichissimi. Quest’edizione è volata, però quest’anno ho fatto una fatica, ho tante occhiaie e ho molto stress addosso. È stata un’edizione difficile perché sono tutti molto forti ed è stata una gara molto competitiva. Abbiamo preparato tutto con i ragazzi nelle settimane precedenti, ma stasera li vedremo solo dopo la fine della puntata, non prima». «C’è un po’ di tensione, ma la verità è che, secondo me, il ruolo più difficoltoso ce l’ha Giorgia. Essendo la mia prima volta, non ho un vero e proprio metro di paragone, ma anche per me è volata, sarà che mi sono comunque anche divertito. Non nego che è stato difficile e faticoso effettivamente, perché c’è un’intensità di lavoro notevole, però è passata velocemente, soprattutto i live» ha continuato Francesco Gabbani. Durante “The Flight” anche Paola Iezzi ha espresso la sua visione sulla finalissima: «I ragazzi non li abbiamo proprio visti, non sappiamo come sono vestiti, come sono le loro performance, come sono andate le prove. Sarà tutto una sorpresa anche per noi, ma sono sicura che loro sono pronti. Mai come quest’anno i concorrenti sono stati molto amati e apprezzati, hanno saputo conquistare il cuore delle persone a casa con il loro talento e la loro bravura. Non vedo possibile non guardare X Factor stasera». «Secondo me i ragazzi sono in qualche modo inquadrati, questo mese è servito tantissimo. Noi abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo accompagnato quattro ragazzi in finale, mi sembra bello ed equo per loro. Al netto di chi si prenderà i coriandoli, i ragazzi hanno già vinto. Noi giudici ci vogliamo bene e quello che accade al tavolo, resta al tavolo. Abbiamo tutti un’intelligenza tale da dividere il rapporto umano con i pareri discordanti» ha concluso Achille Lauro.





COSA SUCCEDERÀ NELLA FINALISSIMA?

La finale di questa sera si svolgerà in tre manche: la prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio; a seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2025: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro; infine, nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito. Solo a questo punto arriverà la busta più pesante, più attesa, più importante: quella con il verdetto decisivo del vincitore di #XF2025. Per votare durante la finalissima, restano valide le modalità usate già durante i Live Show. I canali di voto sono 4, e tutti permettono di esprimere la propria preferenza in modo totalmente gratuito: web, App X FACTOR 2025, Decoder Sky Q e Sky Glass. Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo e che recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV. In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, famoso in tutto il mondo come cantante e autore di canzoni multi-platino, imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato.



