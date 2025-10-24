X Factor 19. Al primo Live Show esce la band Copper Jitters (team Lauro). Salva Amanda. Il secondo Live di XF giovedì prossimo
24 ottobre 2025, ore 00:30
I 12 concorrenti hanno inaugurato la gara esibendosi in due manche di cover; nelle prossime settimane, poi, torneranno le puntate a tema, la manche orchestrale, la celebre giostra e la serata dedicata agli inediti
Il primo talento finito al ballottaggio nel corso della prima manche è Amanda, del team di Jake La Furia, l'altro è l'unica band di questa edizione, i Copper Jitters, della squadra di Achille Lauro. Dopo i cavalli di battaglia, il giro del tavolo dei giudici che hanno infine eliminato i Copper Jitters e salvato così Amanda che torna dunque in gara, giovedì prossimo, nel secondo live.
I LIVE SHOW DI XF
E' il capitolo decisivo, ora settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara nell'X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), si sfidano e coltivano un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà - dopo l'indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione - a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli.
Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF19.
ANNALISA OSPITE DEL PRIMO LIVE
Ospite del primo Live Annalisa, protagonista di una performance speciale che segna l'inizio della stagione dei Live Show. La cantautrice ha portato sul palco dell'X Factor Arena l'energia del suo nuovo album Ma io sono fuoco che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana.
