X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

31 ottobre 2025, ore 00:19 , agg. alle 00:40

Un’altra gara dalle emozioni forti a XF19. I momenti iconici, ed Emma, ospite di stasera, raccontati su RTL 102.5

Lascia X Factor Amanda. L'eliminazione di stasera è stata decisa dopo che i due talenti al ballottaggio sono finiti al tilt (i giudici non hanno deciso e quindi il pubblico ha rivotato).           e Salvando così Michelle  che torna dunque in gara, giovedì prossimo, nel terzo live.

Stasera il primo talento finito al ballottaggio, dopo la prima manche e dopo che le era già successo al primo Live, è stata proprio Amanda, del team di Jake La Furia. A sfidarla Michelle, della squadra di Gabbani.

Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF19.

EMMA OSPITE DEL SECONDO LIVE SHOW

Emma è tornata a X Factor per presentare l'inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo "Brutta Storia", brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale, esaltando la sua rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono. Sul palco dell'X Factor Arena, Emma - una delle voci più amate del panorama musicale italiano - ha dato appuntamento ai fan nei due grandi live che la attendono nell'estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio - Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre - Ippodromo Snai San Siro).

LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI

Achille Lauro, che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters, ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per Layana "Amandoti" dei CCCP - Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo "Sere Nere" di Tiziano Ferro; · tre super hit contemporanee per i cantanti di Francesco Gabbani: tellynonpiangere ha cantato "Abissale" di Tananai; PierC "Locked Out Of Heaven" di Bruno Mars; Michelle "Next To Me" degli Imagine Dragons. Jake La Furia ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per Amanda "No Time To Die" di Billie Eilish; per Tomasi "Kurt Cobain" di Brunori Sas; per Delia "Pink Soldiers" di 23 rivista in una chiave del tutto originale. Paola Iezzi ha spaziato, con la sua squadra, tra generi e sfumature: VISCARDI ha interpretato "Virtual Insanity" dei Jamiroquai; MAYU il pop di "Unconditionally" di Katy Perry; rob "Ti sento" dei Matia Bazar.

