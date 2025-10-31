X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt Photo Credit: Foto: Ansa/US

Lascia X Factor Amanda. L'eliminazione di stasera è stata decisa dopo che i due talenti al ballottaggio sono finiti al tilt (i giudici non hanno deciso e quindi il pubblico ha rivotato). e Salvando così Michelle che torna dunque in gara, giovedì prossimo, nel terzo live.

Stasera il primo talento finito al ballottaggio, dopo la prima manche e dopo che le era già successo al primo Live, è stata proprio Amanda, del team di Jake La Furia. A sfidarla Michelle, della squadra di Gabbani.

Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF19.

EMMA OSPITE DEL SECONDO LIVE SHOW

Emma è tornata a X Factor per presentare l'inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo "Brutta Storia", brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale, esaltando la sua rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono. Sul palco dell'X Factor Arena, Emma - una delle voci più amate del panorama musicale italiano - ha dato appuntamento ai fan nei due grandi live che la attendono nell'estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio - Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre - Ippodromo Snai San Siro).