Giorgia Meloni incontra le giocatrici del volley italiano e palleggia con loro nel cortile di Palazzo Chigi

La premier Giorgia Meloni accoglie nel cortile di Palazzo Chigi le pallavoliste del volley italiano. Le atlete, tra cui Paola Egonu a Myryam Sylla, Anna Danesi e Cristina Chirichella, sono state accolte per rappresentare le quattro squadre italiane che partecipano alla CEV, la coppa europea di pallavolo: Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola. “Schiaccia 7 come in spiaggia” ha commentato ridendo la Meloni dopo lo scambio di bagher e palleggi con le atlete.

L’incontro con le atlete

Le pallavoliste e Giorgia Meloni si sono incontrate nel cortile di palazzo Chigi, sfruttando la giornata di sole che ha permesso un momento fuori dal protocollo ufficiale per la premier. Dopo aver scattato la foto di rito la presidente del Consiglio ha scambiato due palleggi con le pallavoliste italiane. In un’intervista per la stampa estera Giorgia Meloni ha ammesso di aver sempre desiderato di diventare una stella del volley italiano, ma “nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Volevo fare la cantante ma sono stonata; giocare con la nazionale di pallavolo ma sono nana, conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto”.