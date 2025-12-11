“Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

“Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

“Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

Francesco Fredella

11 dicembre 2025, ore 14:25

Il libro parte dai fatti di cronaca su dieci casi di femminicidio e li trasforma in versi, dedicandoli a ciascuna di queste donne che non ce l’hanno fatta

È disponibile in libreria e negli store digitali il nuovo libro di Serena Marotta, edito da Informazione libera, “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”.

Il libro parte dai fatti di cronaca su dieci casi di femminicidio e li trasforma in versi, dedicandoli a ciascuna di queste donne che non ce l’hanno fatta. La storia di Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin, Martina Carbonaro, Sara Campanella, Ilaria Sula, Eleonora Guidi, Stefania Terrosi, Alessandra Cità, Francesca Deidda, Ilaria Sollazzo.

A queste donne l’autrice ha voluto dedicare dei versi. Donne uccise perché donne in modo brutale dall’ex, dal compagno, dal marito o da uno sconosciuto. Storie di femminicidio per non dimenticare. Ed ecco perché nasce “Giulia e le altre” proprio perché dietro ad ogni numero esiste un volto di donna degno di memoria e di rispetto. E per dire basta e urlare indignati contro la violenza sulle donne. Succede da nord a sud senza limiti di età, ma solo per il fatto di essere donne. Coltellate, fucilate, avvelenamento, colpi di pistola nessun limite alla violenza perpetrata. Una scia di sangue che scorre per le strade, nelle case d’Italia, con corpi senza vita abbandonati o bruciati qua e là.

LEGGI ANCHE - Omicidio di Giulia Tramontano: Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo

CHI E' SERENA MAROTTA

Serena Marotta è una giornalista palermitana, nata il 25 marzo 1976. Collabora con diverse testate giornalistiche ed è laureata in Giornalismo. È autrice dei libri: “2020 Inchieste”, “Ciao, Ibtisam – Il caso Ilaria Alpi”, e di due romanzi: “I sensi. Uomini di un certo tipo” e “Sicile”. Ama la sua città ed è appassionata di canto e di fotografia. Adora i due suoi amici pelosetti: Giada e Nico.


Argomenti

Serena Marotta

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

    Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

  • "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

    "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

  • "Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

    "Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

  • L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico

    L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico

  • PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

    PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

  • Barbara d'Urso pronta per "Carramba"? Ecco il colpo di scena delle ultime ore. Le parole della conduttrice...

    Barbara d'Urso pronta per "Carramba"? Ecco il colpo di scena delle ultime ore. Le parole della conduttrice...

  • Oktagon, Faraoni vs Akira Jr. Umemura: tutto quello che c'é da sapere sulla sfida

    Oktagon, Faraoni vs Akira Jr. Umemura: tutto quello che c'é da sapere sulla sfida

  • Paura sul volo Cagliari - Milano, "problemi ad un motore": l'aereo è costretto a tornare indietro

    Paura sul volo Cagliari - Milano, "problemi ad un motore": l'aereo è costretto a tornare indietro

  • Caso Pandoro, la Procura di Milano chiede la condanna per Chiara Ferragni. Che in aula si difende così...

    Caso Pandoro, la Procura di Milano chiede la condanna per Chiara Ferragni. Che in aula si difende così...

  • L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 andrà in onda l'iconico concerto

    L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 in onda l'iconico concerto dello scorso anno al Teatro degli Arcimboldi

"Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

"Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

"E' la mia prima e unica auto", dice a RTL 102.5. Stasera sarà in collegamento a Protagonisti alle 19.45 circa

La "Lotteria dell'altro mondo": si vince il riposo eterno accanto a Jim Morrison o Oscar Wilde

La "Lotteria dell'altro mondo": si vince il riposo eterno accanto a Jim Morrison o Oscar Wilde

Iscrizioni aperte fino al 31 dicembre. L'iniziativa è del comune di Parigi

Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

Si è spenta a 87 anni l'attrice icona del cinema italiano e della dolce vita. Ribelle e indomita, attivista per i diritti delle donne e dell'ambiente. Italiana a Tunisi e a Parigi. Luci e ombre di una diva