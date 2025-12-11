È disponibile in libreria e negli store digitali il nuovo libro di Serena Marotta, edito da Informazione libera, “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”.

Il libro parte dai fatti di cronaca su dieci casi di femminicidio e li trasforma in versi, dedicandoli a ciascuna di queste donne che non ce l’hanno fatta. La storia di Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin, Martina Carbonaro, Sara Campanella, Ilaria Sula, Eleonora Guidi, Stefania Terrosi, Alessandra Cità, Francesca Deidda, Ilaria Sollazzo.

A queste donne l’autrice ha voluto dedicare dei versi. Donne uccise perché donne in modo brutale dall’ex, dal compagno, dal marito o da uno sconosciuto. Storie di femminicidio per non dimenticare. Ed ecco perché nasce “Giulia e le altre” proprio perché dietro ad ogni numero esiste un volto di donna degno di memoria e di rispetto. E per dire basta e urlare indignati contro la violenza sulle donne. Succede da nord a sud senza limiti di età, ma solo per il fatto di essere donne. Coltellate, fucilate, avvelenamento, colpi di pistola nessun limite alla violenza perpetrata. Una scia di sangue che scorre per le strade, nelle case d’Italia, con corpi senza vita abbandonati o bruciati qua e là.

CHI E' SERENA MAROTTA

Serena Marotta è una giornalista palermitana, nata il 25 marzo 1976. Collabora con diverse testate giornalistiche ed è laureata in Giornalismo. È autrice dei libri: “2020 Inchieste”, “Ciao, Ibtisam – Il caso Ilaria Alpi”, e di due romanzi: “I sensi. Uomini di un certo tipo” e “Sicile”. Ama la sua città ed è appassionata di canto e di fotografia. Adora i due suoi amici pelosetti: Giada e Nico.



