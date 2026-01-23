Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

Redazione Web

23 gennaio 2026, ore 17:00

L'artista racconta in diretta il nuovo singolo, apripista di un nuovo progetto

Giusy Ferreri è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo singolo "Musica Classica", che gioca sul contrasto tra energia e malinconia con immagini quotidiane trasformate in emozioni universali.

IL NUOVO SINGOLO “MUSICA CLASSICA”

Giusy Ferreri è tornata in radio con “Musica Classica”, il nuovo singolo che parla di sentimenti che resistono al tempo, dove la musica diventa un rifugio emotivo contro il dolore. Una canzone che scorre veloce ma resta addosso. A proposito del singolo, l’artista ha dichiarato a RTL 102.5: «Il brano è già disponibile dal 2 gennaio e oggi esce anche il videoclip. Mi piace tantissimo girare video, è davvero divertente! Per la prima volta ho collaborato con Tommaso Flores alla regia, è stata un’esperienza bellissima e sono curiosa di vedere in radiovisione il risultato di questo lavoro. Nel video sono in sella a una Moto Guzzi del 1937 di Andrea, il mio compagno, che ho voluto fortemente per il significato della canzone, vuole raccontare le circostanze che si creano per difendere un rapporto sentimentale. Quella moto è un pezzo di storia, è stata nascosta sotto terra per 5 anni per non essere requisita dai tedeschi durante la guerra, tra il 1940 e il 1945. È un mezzo che ha sopravvissuto a situazioni assurde, mi piaceva l’idea di averlo». Nel corso dell’intervista a RTL 102.5 l’artista svela: «Tornerò con altre novità, Musica classica sarà un apripista di un nuovo progetto, ma ci sarà anche altro materiale».


