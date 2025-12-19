Governo, sui social il ministro della Cultura Giuli registra +500%, Giorgetti e Schillaci restano a-social

19 dicembre 2025, ore 09:00
Ottima la performance pure di Zangrillo, titolare della Pubblica Amministrazione: +153% su Instagram, tra i dati più alti dell'intero monitoraggio. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha una pagina ferma all'ottobre 2022 ma continua a guadagnare follower
Il 2025 segna un cambio di passo significativo per alcuni ministri che nei primi due anni di governo avevano faticato a conquistare una quota rilevante di audience digitale.
Il report
Secondo il report ''Audience digitale dei ministri'', registrano una crescita netta i profili di Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di Alessandro Giuli, ministro della Cultura - che al momento del subentro non disponeva di account pubblici - e di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione.
Zangrillo
In particolare, Giuli segna su Facebook una crescita percentuale del 500%, mentre Zangrillo registra un +153% su Instagram, tra i dati più alti dell'intero monitoraggio. Accanto ai recuperi, il report conferma anche alcune traiettorie consolidate. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, mantengono una crescita costante dei follower e una buona capacità di coinvolgimento, in linea con le performance degli anni precedenti.
I casi limite
Emergono infine due casi limite. Da un lato quello di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, la cui pagina Facebook è ferma all'ottobre 2022 ma che continua a guadagnare follower, con oltre 17.900 nuovi seguaci in tre anni, segno della forte polarizzazione sul tema della riforma della giustizia. Dall'altro, gli ''a-social'': Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, e Orazio Schillaci, ministro della Salute, che anche nel 2025 restano privi di account social attivi, confermando una scelta di distanza dalla comunicazione digitale diretta. Nel loro insieme, questi dati restituiscono l'immagine di un ecosistema politico digitale maturo, in cui presenza, assenza e strategia comunicativa diventano elementi distintivi dell'azione di governo.
