Guccini, ecco la cover del nuovo album, è apparsa su un muro a Bologna

29 ottobre 2019, ore 16:32

L'opera è comparsa a sorpresa questa mattina nei pressi di via Paolo Fabbri ed è stata realizzata dallo street artist Tvboy

Il 15 novembre esce "Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…", la prima parte della raccolta delle più importanti canzoni di Guccini, prodotta e arrangiata da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana, già disponibile in pre-order. Questa mattina è comparsa, a sorpresa, nei pressi di via Paolo Fabbri a Bologna, una nuova opera dello street artist Tvboy che sarà anche la copertina dell'album. Il murales ritrae una barca in mezzo al mare con a bordo Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Nina Zilli e, al centro, Francesco Guccini con Mauro Pagani. Non è casuale che l'opera sorga accanto a un’associazione di via Libia che sostiene il valore della differenza e propone progetti aperti di accoglienza e solidarietà. 
Tvboy è l’autore della famosa opera Amor populi, in cui Salvini e Di Maio sono protagonisti di un bacio appassionato, del murale Santa Carola protettrice dei rifugiati così come di American Neo Gothic, che vede un insolito Trump nelle vesti di contadino. "Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…" è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020, e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming e digital download.

