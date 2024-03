Guerra in Medio Oriente, il Papa incontra un israeliano e un palestinese che hanno perso le figlie

Questa mattina, prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato i padri di due adolescenti, uno israeliano e l'altro palestinese, che hanno perso le figlie a causa della guerra in Medio Oriente. Un incontro breve e commovente, i due uomini si sono abbracciati, raccontando di essere diventati amici. ''Se noi possiamo essere fratelli, tutti possono essere fratelli” ha dichiarato il pontefice che poi, durante l’udienza generale, ha ringraziato per la loro presenza i due papà che hanno dovuto affrontare nella loro vita un passaggio così doloroso. Rami Elhanan piange Smadar, figlia 14enne vittima di un attentato nel 1997 a Gerusalemme. Bassam Aramin, invece, ha perso Abir, di 10 anni, uccisa nel 2007 da un soldato israeliano fuori dalla scuola. Bergoglio ha parlato della storia di entrambi, citandoli come un esempio di fratellanza. "Qui oggi, in questa udienza, ci sono due persone, due papà: uno israeliano e uno arabo. Ambedue hanno perso le loro figlie in questa guerra e ambedue sono amici. Non guardano all'inimicizia della guerra, ma guardano l'amicizia di due uomini che si vogliono bene e che sono passati per la stessa crocifissione", queste le parole di Papa Francesco. "Pensiamo a questa testimonianza tanto bella di queste due persone che hanno sofferto nelle loro figlie la guerra della Terra Santa. Cari fratelli, grazie per la vostra testimonianza!", ha aggiunto il pontefice, rivolgendosi ai due uomini seduti in prima fila. Al termine dell'udienza generale il santo padre, questa mattina, è tornato a invocare la pace. "Preghiamo per la pace: che il Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti. Anche in Israele e Palestina: che ci sia la pace nella Terra Santa. Che il Signore ci dia la pace a tutti come dono della sua Pasqua".





Una preghiera per i cattolici in Terra Santa

“Desidero che ciascuno di voi senta il mio affetto di padre, che conosce le vostre sofferenze e le vostre fatiche, in particolare quelle di questi ultimi mesi. Insieme al mio affetto, possiate percepire quello di tutti i cattolici del mondo!''. Così Papa Francesco in una lettera scritta in vista della Pasqua alla comunità cattolica.