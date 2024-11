Guida Michelin 2025: tutte le nuove stelle conferite a Modena

Questa mattina si è tenuta l’annuale cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia, durante la quale sono state assegnate non solo nuove stelle, ma anche diversi premi relativi alla sostenibilità, alla pasticceria, ai vini e agli chef emergenti. Come ha ricordato il direttore internazionale della Michelin, Gwendal Poullennec, la cerimonia è una ricorrenza speciale e ha aggiunto: «Gli ispettori della Rossa in tutti questi anni hanno ispezionato la Penisola in cerca di esperienze culinarie strepitose. La selezione non è solo una fotografia dell’eccellenza gastronomica italiana, ma anche del talento degli chef, del territorio e delle tradizioni locali. Non è un caso se la cucina italiana influenza la scena gastronomica mondiale». Le motivazioni dietro all’assegnazione delle stelle Michelin sono segrete, ma i principali criteri che vengono considerati dagli ispettori sono regolarità, qualità del prodotto, tecnica, armonia dei sapori e personalità dello chef. Attualmente l’Italia è il terzo paese al mondo, dopo Francia e Giappone, ad aver ricevuto più premi per i propri ristoranti.





I ristoranti che hanno conquistato la prima stella Michelin, le due stelle e i tristellati

Sono 33 i ristoranti che, nella presentazione della Guida Michelin 2025 a Modena, hanno ricevuto una stella Michelin, tra cui “Cetaria” a Sassari, “Don Alfonso 1890” a Napoli, “Al Gatto Verde” a Modena, “Cucina Cereda” a Bergamo, “Moebius sperimentale” a Milano, “Iris Ristorante” a Verona, “Palais Royal Restaurant” a Venezia e molti altri. Nel corso della cerimonia, due ristoranti hanno ottenuto la seconda stella Michelin e si tratta di “Villa Elena” a Bergamo, guidato da Marco Galtarossa, e “Campo del Drago” a Montalcino di Matteo Temperini. Invece, il ristorante “Casa Perbellini 12 Apostoli” di Giancarlo Perbellini, situato a Verona, è l’unico per quest’anno ad aver conquistato le tre stelle Michelin; i tredici tristellati assegnati negli scorsi anni sono stati riconfermati.





Altri premi

Le stelle verdi della Guida Michelin 2025, conferite ai ristoranti che si sono distinti per una gastronomia sostenibile, sono state assegnate a dieci ristoranti, tra i quali “Prezioso” a Merano, “Don Alfonso 1890” a Napoli, “Agriturismo Ferdy” a Bergamo, “Il Tiglio” ad Ascoli Piceno e “Il Cappero” a Messina. Sono stati poi assegnati i premi “Sommelier Awards” a Oscar Mazzoleni del ristorante “Al Carroponte” di Bergamo e “Michelin Service Award” a Vanessa Melis del ristorante “Pascucci al Porticciolo” di Fiumicino (Rm). Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ricevuto il premio “Mentor Chef”, mentre Matteo Vergine del “Grow Restaurant” di Albiate (Mb), si è aggiudicato il premio “Young Chef Award”. Infine, il premio “Passion Dessert” è stato conferito a sette ristoranti e pastry chef, come Martina Peluso di “Agli Amici Dopolavoro” a Venezia e Salvatore Morello di “Inkiostro” a Parma.