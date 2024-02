Harry privato della scorta personale: "Io a rischio come mia madre"

La risposta

Harry ha dichiarato in una comunicazione ufficiale di non chiedere un trattamento preferenziale, ma un’applicazione giusta e legittima delle regole. Harry, d’altra parte, è molto sensibile al tema della protezione personale data la travagliata storia della madre Diana, che perse la vita nel lontano 1997 in un incidente automobilistico mentre veniva inseguita dai paparazzi a Parigi. Recentemente i duchi di Sussex sono stati vittima di un inseguimento, definito “quasi catastrofico”, da parte di fotografi in quel di New York, inseguimento che fortunatamente non ha recato nessun danno alla coppia e alla madre di lei, Doria Ragland. I tabloid britannici sono una forza inarrestabile, disposta a far di tutto pure di raccogliere informazioni inedite, per questa ragione Harry non si darà per vinto nel proteggere la sua famiglia nei soggiorni, seppur brevi, nella sua terra natale, che, proprio ora, avrebbe bisogno di lui data l’assenza del re-padre Carlo e della cognata Kate Middleton.