Hollywood, continua lo sciopero: sfuma l'accordo tra attori e Studios

Continua il braccio di ferro tra le star hollywoodiane e le aziende di produzione cinematografica. Il Sag-Aftra, il sindacato che rappresenta gli attori, ha infatti rifiutato “l’ultima e definitiva” proposta degli Studios circa le misure da includere nel nuovo contratto. Nonostante le speranze degli ultimi giorni, non accenna quindi a fermarsi lo sciopero che da centosedici giorni tiene sotto scacco l’industria cinematografica e televisiva americana.

ANCORA FRIZIONI TRA LE PARTI, SFUMA L'ACCORDO

Le due parti sono ancora lontane “su diverse questioni essenziali, tra cui l’Intelligenza artificiale”, ha comunicato il sindacato in una nota. Gli attori avevano infatti incrociato le braccia a metà luglio, seguendo gli sceneggiatori nella protesta iniziata a maggio: in estate era infatti scaduto il termine per la rinegoziazione del contratto collettivo degli attori senza che Sag-Aftra arrivasse a un accordo per il rinnovo con i vertici degli Studios. In particolare, il sindacato chiede migliori condizioni di lavoro e compensi più alti per la categoria. Il nodo centrale dello sciopero riguarda poi l’intelligenza artificiale: gli attori chiedono una limitazione nell’utilizzo dei software che generano video riproducendo volti, voce e movimenti di persone reali.