I cittadini americani sempre più contrari al ban di TikTok nel paese e l'idea è condivisa da Trump e Musk

TikTok tra Cina e Stati Uniti

Il caso TikTok si inserisce a pieno titolo nel dualismo Cina - Stati Uniti. Il social della società cinese Byte Dance risulta infatti in continua crescita, soprattutto tra le nuove generazioni. Il tema è quello del controllo dei dati degli utenti, monitorati dall'azienda e dal governo cinese. Si tratta di una questione di tutela di dati personali, informazioni estremamente sensibili che appartengono alla sfera individuale. La tutela della privacy viene scavalcata attraverso la raccolta di dati, preferenze e posizioni. L'accesso a tutte queste informazioni di massa ad oggi è un grande strumento per gestire politica interna e politica estera. Si tratta anche di esteri proprio perché i social hanno superato i confini nazionali. I singoli paesi hanno tuttavia legislazioni e modi di operare differenti. Questo è il vero tema. La Cina è infatti in grado di imporre una normativa extraterritoriale ad un paese terzo, qualora quest'ultimo riceva finanziamenti dalla Cina o abbia all'interno del proprio territorio delle strutture digitali cinesi.





Stati Uniti

Negli Stati Uniti il senato ha votato esprimendosi a favore della legge che richiede alla società madre Byte Dance di vendere TikTok per mantenerlo disponibile nel paese. Il governo cinese si è opposto a questa possibilità. La conseguenza di questo braccio di ferro potrebbe essere il ban di TikTok dagli Stati Uniti, e quindi l'impossibilità di utilizzare il social. Stando ad una ricerca realizzata dal Pew Research Center solo il 32% degli americani condivide questa strategia politica del governo. Nella primavera del 2023 era invece il 50% a condividere questa idea. E se prima ad opporsi al ban di TikTok era il 22% degli americani, oggi la percentuale è salita al 28.





Trump e Musk

Può essere che ad influenzare l'opinione sulla possibilità di bannare TikTok dagli Stati Uniti siano stati gli interventi di due tra le figure più influenti sulla terra: Donald Trump e Elon musk. Entrambi si sono infatti schierati apertamente contro il divieto del social cinese. Fondamentali da questo punto di vista saranno le elezioni presidenziali. Si tratta infatti di scelte politiche. Ad oggi ci troviamo infatti davanti ad un'altra pagina che racconta ancora una volta di una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Il tutto inserito all'interno di un contesto geopolitico estremamente teso.