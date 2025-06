Classifica delle radio più attive sui social: boom di RTL 102.5 che domina con 44 milioni di video views

RTL 102.5 si conferma al primo posto nella classifica delle Top Radio stilata da Sensemakers per Primaonline, con un impressionante risultato di 44 milioni di video views, superando di ben 18 milioni la seconda classificata.

Questo straordinario traguardo riflette l’enorme popolarità e l'impatto che RTL 102.5 ha sui suoi ascoltatori, consolidando la sua posizione di leader nel panorama radiofonico. La crescita esponenziale delle visualizzazioni è arrivata grazie a contenuti coinvolgenti e innovativi, tra cui la campagna "Very Normal People," che celebra la normalità e mette in luce le storie di persone comuni.

Con un aumento del 136% nelle visualizzazioni dei contenuti video rispetto al mese precedente e ben 5,7 milioni di interazioni social, RTL 102.5 continua a ridefinire i confini della radio, diventando un punto di riferimento non solo per le sue trasmissioni, ma anche per la presenza e l'influenza sui social media.

Questo risultato straordinario è testimonianza dell’impegno della radio nel produrre contenuti di qualità e nella costruzione di una comunità di ascoltatori sempre più coinvolta e interattiva.