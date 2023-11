I Follya a RTL 102.5: «Per questo album abbiamo sperimentato molto. Si chiama ‘Follya’ perché siamo all’inizio di un nuovo percorso e volevamo dare priorità al nostro nome»

“Follya”, il primo album della band, rappresenta un insieme di linguaggi e sound con cui la band non ha voluto porsi limiti. «Questo album è come un greatest hits di ciò che siamo diventati negli ultimi dieci anni; è stato bello ritrovarsi in studio dopo tanto tempo. Sono nati brani veramente spontanei; ci siamo ritrovati, e c'è stata un'alchimia che 10 anni fa non c'era. Non ce lo aspettavamo, perché poi cambi, cresci, e non sai come diventi», dichiara Alessio Bernabei, frontman dei Follya. «La regola è stata naturalezza e genuinità in tutto, a partire proprio dalla musica. Questo disco è il risultato dopo un anno e mezzo di lavoro», aggiunge il bassista Alessandro Presti. Per questo primo progetto discografico la band ha scelto di chiamarlo “Follya”, a RTL 102.5 Alessio e Alessandro spiegano: «Siamo fan delle band che al primo album usano il loro brand. Stiamo iniziando un nuovo percorso e volevamo dare priorità al nostro nome, come centro dell'album. Ci piace molto. All'inizio era "folie" in francese, ma poi ci siamo resi conto di volere qualcosa di più immediato».

L’album si compone così di 13 tracce scritte, composte e prodotte dai Follya e dai ROOM9, ispirate nel sound da influenze powerpop, synthwave e alternative rock, e nelle ambientazioni dal cinema anni ‘80 e anni ‘90, punto di riferimento nella scrittura dei Follya. «Ci sono pezzi energici e anche strappalacrime; il disco abbraccia un po' tutti i mood. Puoi vivere questo album come vuoi a seconda dello stato d'animo; se un giorno stai male, in questo album c'è un pezzo per te. Abbiamo scritto 40/50 brani, quindi è stata fatta una selezione abbastanza concentrata. Abbiamo sperimentato molto», racconta Alessio Bernabei. «L'energia è un po' la base; anche nelle ballad, abbiamo voluto mettere carattere, che fa la differenza dalle classiche ballad. La nostra chat era piena di provini; quelli che vedete sono quelli che hanno vinto», continua Alessandro Presti.

I Follya hanno presentato il nuovo lavoro discografico con due date live: l’8 novembre al Largo Venue di Roma e il 9 novembre all’Apollo di Milano. «Esserci già passati aiuta molto perché sappiamo dove siamo andati a sbattere e gli schiaffi che abbiamo preso, quindi eviti un sacco di mazzate. Sei già pronto a certe cose. Tornare così, dai club in poi, ce li stiamo godendo. Abbiamo la consapevolezza di cosa abbiamo vissuto e di cosa vogliamo rivivere. Quindi diciamo "Ok, si punta là"», raccontano.

Questa la tracklist di “FOLLYA”:

1. morto per te

2. tutt’okkei

3. ami/odi

4. anche basta

5. rip

6. tuta spaziale

7. toxic

8. mister

9. palloncino

10. houdini

11. giuda

12. band #2

13. iota