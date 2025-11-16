I libri da leggere della settimana, tra “L’alchimista”, “Le regole della moglie perfetta”, “La cena dei sospetti” e “Assassinio in Cornovaglia”

Il nostro viaggio nel mondo dell’editoria continua anche in questo fine settimana, con il consueto quartetto di libri da leggere pronto per essere messo sotto la lente d’ingrandimento. Un momento sempre speciale per gli appassionati, pronti a perdersi in nuove storie di fresco approdo sugli scaffali delle librerie.

Per capire di cosa stiamo parlando basti giusto dare uno sguardo a quanto avvenuto la settimana scorsa, con il focus che è stato su “Le meraviglie del minimarket di Cheongpa”, “La donna della cabina numero 10”, “Prova a uccidermi” e “Sul mio cadavere”. O ancora la settimana precedente dove lo spazio è stato tutto per “L’oscura follia”, “La memoria del giglio”, “Le frasi rubate” e “Sottobosco”.

Come detto in precedenza, altri quattro libri si aggiungono alla lista in costante aggiornamento di quelli trattati su queste pagine. Spazio dunque a:

- “L’alchimista” di Paulo Coelho (La nave di Teseo)

- “Le regole della moglie perfetta” di Jo Piazza (Piemme)

- “La cena dei sospetti” di Jack Anderson (Tre60)

- “Assassinio in Cornovaglia” di Elizabeth George (Longanesi)





L’ALCHIMISTA, UN VIAGGIO LUNGO OLTRE TRENTACINQUE ANNI

Cominciamo il nostro valzer tra i libri da leggere in occasione di questo fine settimana con un racconto che riporta nuovamente sotto i riflettori un perno della narrativa contemporanea internazionale. Un autore che, sin dagli albori della sua carriera, a partire dalla porzione finale degli anni ’80, ha foraggiato la fantasia e la fame di novità letterarie di milioni di lettori in tutto il mondo.

Parliamo di Paulo Coelho, che torna sugli scaffali con il suo “L’alchimista” nell’edizione di pregio curata e rifinita da La nave di Teseo. Ed è doveroso dire che “torna” perché, in sostanza, si tratta di una delle sue prime opere, originariamente pubblicata in patria nel 1988 e che conta decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un racconto dalle tinte oniriche che vive di insegnamenti e di atmosfere che strizzano l’occhio al mondo delle favole d’altri tempi.

Protagonista è Santiago, un giovane pastore andaluso che s’imbarca in un viaggio che vive in bilico tra reale e fantastico. Un itinerario che lo porta ad attraversare lo Stretto di Gibilterra e il deserto nordafricano, in direzione dell’Egitto, proiettato verso la ricerca di un tesoro che parrebbe attenderlo proprio all’ombra delle piramidi. Un viaggio che, inevitabilmente, porterà in dote con sé una serie di esperienze e di incontri, che daranno al giovane protagonista una serie di rinnovate consapevolezze.

Un racconto sognante che, nella sua struttura – e grazie ai contenuti di cui è infarcito – è costruito seguendo il famoso adagio che ricorda che, in fin dei conti, a essere importante non è la meta finale ma il viaggio necessario a raggiungerla, quella destinazione. E lo fa con atmosfere uniche all’interno di una storia che, nonostante gli oltre trentacinque anni sulla carta d’identità (e in occasione del trentennale della prima edizione italiana), riesce ancora oggi a rivolgersi a un pubblico anagraficamente variegato.





LE REGOLE DELLA MOGLIE PERFETTA, NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA?

Cambiamo decisamente range d’azione e genere di riferimento con il secondo dei libri da leggere di questo fine settimana. D’altronde non può di certo mancare, all’interno del nostro spazio domenicale, la giusta dose di suspense e di brividi. Che sì, non hanno confini temporali nel corso dell’anno solare, ma sicuramente hanno il loro bel perché nel periodo autunnale e invernale.

I brividi questa volta li porta Jo Piazza con il suo “Le regole della moglie perfetta”, pubblicato da Piemme. Un esordio, quello dell’autrice e giornalista americana sul mercato italiano, a margine di un’attività scrittoria già avviata e lanciata – negli ultimi dieci anni o poco più – a livello internazionale. Protagoniste della storia Lizzie e Bex, inseparabili all’università e la cui complicità era anche corroborata da sogni comuni. Questo almeno finchè Bex non sparisse improvvisamente.

Passano gli anni (quindici, per la precisione) e incontrarla nuovamente porta con sé una serie di domande. La prima, lapalissiana, è relativa al cambiamento – per non dire stravolgimento – che ne ha in sostanza modificato radicalmente l’esistenza. Non è più Bex ma Rebecca (Summers, per la precisione), moglie perfetta e madre di sei figli con una vagonata di follower che ne seguono le vicissitudini via social. Un modello da imitare, evidentemente, che proietta di sé l’immagine che ti aspetteresti da uno di quei manuali d’altri tempi, che dettavano il modus operandi della “donna perfetta”. Al contrario di Lizzie, che con due figli, un marito disoccupato e un lavoro che stenta a decollare ha tutt’altro panorama personale e familiare davanti. Ma è davvero tutto oro ciò che luccica?

Le premesse lasciano presagire grandi cose, e lo sviluppo della storia non tradisce le aspettative. Un riavvicinamento a cui segue la (nuova) sparizione di Rebecca, corredata dalla morte del marito. Due eventi che rappresentano la crepa da cui sbirciare verso una vita di coppia che, sotto la patina scintillante, nascondeva molto altro. Un racconto dalle tinte gialle che gioca con l’immagine della famiglia perfetta.