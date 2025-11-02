I libri da leggere della settimana, tra “L’oscura follia”, “La memoria del giglio”, “Le frasi rubate” e “Sottobosco”

Scocca la domenica e, sulle nostre pagine online, si rinnova l’appuntamento con il mondo dell’editoria. Un ecosistema dinamico e vivace, dove non mancano spunti interessanti che vanno in direzione di una platea molto eterogenea per gusti letterari.

Basta andare a ritroso alle passare settimane per capire la diversificazione di storie e volumi trattati, a quando la nostra lente d’ingrandimento si è soffermata su volumi come “Dottor No”, “Nido di vespe”, “Nido di vipere” e “La cena delle anime”, e ancora “Il segreto di Miss Austen”, “Il mio anno a Oxford”, “Il senso della realtà” e “La cacciatrice di eredità”.

Oggi i riflettori si posano sul consueto quartetto di volumi di recente pubblicazione. Tra i libri da leggere di questa settimana troviamo:

- "L'oscura follia" di Dawn Kurtagich (Nord)

- "La memoria del giglio" di Alessandra Libutti (Rizzoli)

- "Le frasi rubate" di Josè Luis Sastre (Salani)

- "Sottobosco" di Sara Stromberg (Fazi Darkside)





L'OSCURA FOLLIA, IL MITO DI DRACULA RITORNA IN CHIAVE CONTEMPORANEA

Apriamo la parentesi dedicata ai libri da leggere della settimana con una storia che si cala perfettamente nel momento dell’anno che stiamo attraversando. Soltanto qualche giorno fa c’è stato Halloween, il giorno che probabilmente più di tutti gli altri richiama all’ordine gli appassionati di letteratura horror. E proprio sulle pagine online di Radio Zeta, nei giorni scorsi, c’è stato un focus dedicato a volumi che si collegano a una delle figure cardine della letteratura da brividi: quella di Dracula.

Un personaggio che torna sotto i riflettori anche ne "L'oscura follia" di Dawn Kurtagich, pubblicato da Nord. Un racconto che gravita intorno al personaggio partorito dal genio di Bram Stoker, sebbene prenda in questo caso una direzione ben precisa. Protagonista è Mina Murray, psichiatra votata profondamente al suo lavoro. La sua amica di vecchia data Lucy, con cui non è più in contatto ma che pare avere un problema importante, la contatta attraverso un messaggio di posta elettronica chiedendole aiuto. Mina lascia così il suo studio di Londra per recarsi in Galles e provare a trovare una soluzione a un problema dai connotati sovrannaturali.

Il pallore e l’apparente debolezza diffusa, unita a una stanchezza cronica, sonnambulismo e crisi deliranti, hanno trasformato la ragazza, che ricordava molto diversa. E ancor più inquietanti sono le ferite che riporta sul collo. Un complesso di “sintomi” che portano alla memoria di Mina quelle analoghe di una sua paziente londinese, ma che non ha alcun contatto con Lucy. La vicinanza con queste due donne, con questi sintomi e con la presunta causa, risvegliano nella protagonista ricordi che pensava (e sperava) potessero restare sepolti nel passato a cui appartengono. Il tutto in un racconto che rispolvera il mito letterario del principe della notte e lo declina in una modalità contemporanea all’interno di una storia da brividi ben bilanciata.





LA MEMORIA DEL GIGLIO, QUATTRO GENERAZIONI DI DONNE PRONTE A SCRIVERE IL PROPRIO DESTINO

Si cambia registro con il secondo dei libri da leggere inseriti nella selezione di questa settimana. Dalla letteratura classica dell’orrore ci spostiamo su un racconto dai connotati storici, come dimostra il tuffo nel passato di oltre un secolo e mezzo.

Ne "La memoria del giglio" di Alessandra Libutti, pubblicato da Rizzoli, il racconto riporta lettori e lettrici al 1872 in quel di Volterra. Qui “assistiamo” alle nozze del conte Lodovico con Adele, un evento che rappresenta una sorta di shock per la società del tempo. La ragazza – di umili origini e ancor più umile bagaglio culturale – era una serva in casa, e adesso arriva ad assumere il rango di contessa. Nulla che però la porti a “montarsi la testa”, attenta com’è a rispettare quelli che sono i compiti che la società del tempo le ha idealmente affidato: dare una discendenza al marito.

Una storia che passa attraverso il filtro narrativo di Livia, la quarta degli otto figli della coppia di conti, che assiste al tentativo della sorella maggiore Babà di emanciparsi per seguire un sogno: quello di diventare maestra. Una strada che non sarà semplice da percorrere, considerando il ruolo che all’epoca era “previsto” o quantomeno “auspicabile” per la donna. Un ruolo di certo molto più modesto rispetto a quello a cui Babà punta.

Una storia famigliare che si sviluppa in un arco temporale abbondantemente ampio e che abbraccia un secolo di storie personali. Quattro generazioni di donne che hanno lottato per poter scrivere il proprio destino e che, tra le pieghe della storia, fanno un po’ da cartina tornasole della società italiana dell’epoca.