I libri più interessanti della settimana, tra “Il segreto di Miss Austen”, “Il mio anno a Oxford”, “Il senso della realtà” e “La cacciatrice di eredità”

Il fine settimana è nel pieno del suo svolgimento, e questo per tanti vuol dire relax, anche se per pochi momenti ben pianificati nel corso della giornata. La domenica è infatti quel frangente in cui si possono mettere in standby i pensieri per lasciarsi cullare dalle proprie passioni.

Luoghi fantastici, questi ultimi, in cui perdersi per poi ritrovarsi catapultati all'interno di storie mozzafiato. O anche a confronto con disamine attente di situazioni che rispecchiano la vita di tutti i giorni.

Nuova domenica e quindi nuovo poker di libri pronti per chi vuole proiettarsi verso nuovi orizzonti. Tra questi abbiamo questa volta:

IL SEGRETO DI MISS AUSTEN, LA SCRITTRICE BRITANNICA DIVENTA PROTAGONISTA DI UN ROMANZO “AUSTENIANO”

Con il primo volume incluso tra i libri più interessanti della settimana ci troviamo a confronto con una storia che prende un personaggio cardine della narrativa internazionale, che ha alimentato la fantasia di generazioni di lettrici e di lettori, e lo inquadra da un punto di vista differente. Facendola diventare a sua volta protagonista di una storia.

Parliamo di “Il segreto di Miss Austen” di Giovanni Zucca, pubblicato da Fazi, un romanzo in cui a finire sotto i riflettori è proprio lei, l’autrice di grandi classici della letteratura come “Ragione e Sentimento” e “Orgoglio e Pregiudizio”. La storia ci porta indietro di due secoli, al primo decennio del diciannovesimo secolo, in Inghilterra. È qui, nelle campagne dell’Hampshire (nel sud dell’Inghilterra), che troviamo una Jane Austen acerba, considerando che la carriera da scrittrice è ancora una prospettiva futura. L’aspetta infatti l’esordio nell’ambito dell’editoria, con la vita che però non le sorride in toto, considerando l’amore segreto – ed evidentemente inviso al destino – che nutre per un uomo.

Ed è proprio con queste premesse che si assiste alla vicende di Jane e del manipolo di personaggi che le gravitano attorno, tutti dotati di personalissime sfumature caratteriali evidenziate dalle vicende che si trovano a vivere. Spesso sentimentali. Ed è proprio a queste ultime che assiste la protagonista del romanzo, in un tributo a una delle donne che ha saputo incidere il proprio nome nella storia della letteratura. Una Jane Austen che risulta essere moderna con un mix di elementi che ne esalta l’intraprendenza, l’ironia e il genio.

Un tributo, quello dell’autrice dell’opera uscita nelle ultime settimane, che arriva a 250 anni dalla nascita della scrittrice inglese. E che non solo è una storia che vede la stessa Austen protagonista, ma che si sviluppa con i ritmi e lo stile tipici della sua narrativa. Intrighi e pettegolezzi che catturano l’attenzione dei lettori che cercano di portare anche tra le novità contemporanee la giusta dose di stile classico.





IL MIO ANNO A OXFORD, L’AMORE AI TEMPI DELL’UNIVERSITÀ

Cambiamo volume ma non ci allontaniamo troppo sotto il profilo contenutistico. Perché anche con il secondo dei libri più interessanti della settimana i sentimenti sono protagonisti, sebbene con le dovute differenze del caso per quanto concerne la localizzazione temporale. Mentre la geolocalizzazione ci fa rimanere “in zona”.

Ne “Il mio anno a Oxford” di Julia Whelan, pubblicato da HarperCollins, al centro delle vicende c’è Ella Duran, una giovane americana che ha da sempre avuto un sogno, vale a dire studiare in una delle università più prestigiose d’Inghilterra: Oxford. Un risultato che a ventiquattro anni è riuscita a raggiungere, grazie alla borsa di studio che le ha spalancato le porte dell’ateneo. Si viaggia insomma a vele spiegate verso il futuro, per quanto sia abbastanza scontato che, quando tutto fila per il verso giusto, ci sia l’immancabile zampino del destino a sparigliare le carte in tavola.

Ed è con queste premesse – il resto è tutto da scoprire all’interno del romanzo – che si apre una storia che si mantiene in equilibrio in un rapporto “enemies-to-lovers”. Vale a dire una di quelle relazioni che si aprono in maniera rocambolescamente negativa salvo poi evolvere differentemente rispetto alla direzione pre-impostata. E ancora una volta non mancheranno nuovi rovesciamenti narrativi, in una storia dove la direzione della trama non è mai scontata.

Una lettura perfetta per chi vuole godersi un romanzo a base di sentimenti e che si cala alla perfezione, per ambientazioni evocativo e filo narrativo, nel contesto autunnale. Senza dimenticare poi la presenza, all’interno del catalogo Netflix, dell’omonimo film che trae ispirazione proprio da questo romanzo. La possibilità di fare un confronto tra libro e adattamento cinematografico non è mai stato così comodo e immediato.



