I libri più interessanti della settimana, tra “Come uccidono gli eredi”, “La dittatura dello smartphone”, “Michael Jackson Legend” e “Che succede a Baum?”

Si torna a fare un giro tra gli scaffali delle librerie in cerca dei libri più interessanti della settimana. Come ormai consuetudine del weekend, anche questa domenica il nostro sguardo va verso la sezione novità, con un focus su quelle che sono le proposte editoriali più interessanti ad essere approdate sul mercato di recente.

Un frangente che, settimana dopo settimana, ci ha permesso di godere di spunti stuzzicanti e in grado di solleticare gli appetiti letterari più disparati. Basti dare uno sguardo agli ultimi appuntamenti, quando in primo piano sono finiti titoli come “Schiavi dell’inferno”, “I numeri non dicono bugie”, “Un segreto di ghiaccio” e “L’ultimo ballo”, o ancora “Funny story”, “Se i libri potessero uccidere”, “Il profumo del male” e “Sorgenti”.

Oggi la lente d’ingrandimento si posa su una nuova selezione di quattro volumi. Tra questi troviamo:

- "Come uccidono gli eredi" di Jessica Goodman (TimeCrime)

- "La dittatura dello smartphone" di Miguel Ángel Martínez-González (Tre60)

- "Michael Jackson Legend" di Richard Lecocq (Rizzoli Lizard)

- "Che succede a Baum?" di Woody Allen (La nave di Teseo)





COME UCCIDONO GLI EREDI, LUCI E OMBRE DELL’ELITE DELLA GRANDE MELA

Apriamo la nostra escursione domenicale alla scoperta dei libri più interessanti della settimana con il brivido che più si confà a questo periodo dell’anno. Non quello di freddo – anche se da qualche giorno le temperature ballerine cominciano a far battere i denti, soprattutto la sera – bensì quelli dettati dalla tensione. E allora semaforo verde per un bel thriller.

Si intitola "Come uccidono gli eredi" ed è firmato da Jessica Goodman, pubblicato in Italia da TimeCrime, ed è una storia che ci porta dall’altra parte del mondo, oltre l’oceano Atlantico. Siamo a New York, dove una delle ambizioni nella vita parrebbe essere quella di entrare a far parte del Club degli Eredi, con il corredo di privilegi e ricchezza che ne accompagnano l’ammissione. Ottenere l’invito è però qualcosa di molto complesso, un privilegio riservato ai pochi che si dimostreranno degni, soprattutto per lignaggio. Quando quindi si assiste all’ingresso in questo club esclusivo di personalità con un retaggio d’eccezione sembra essere tutto normale. Ma quando invece alla combriccola si unisce una studentessa del Queens – apparentemente estranea a questo mondo – scattano i campanelli d’allarme.

Una storia che è una costante escalation di eventi che rischiano di mettere a soqquadro la vita dell’elite della Grande Mela. Con i segreti di tutti che potrebbero venire alla luce nel corso del ballo di gala (il ballo degli Eredi), con tutte le conseguenze del caso. Anche drammatiche. Un racconto avvincente e che, per la sua stessa natura, richiama alla mente piccole perle del firmamento seriale televisivo come Gossip Girl e Pretty Little Liars. Il misto di menzogne e ambiente elitario, con tutta l’alta società newyorkese sotto i riflettori, catturano l’attenzione degli appassionati di scoop gustosi. E con la giusta dose di follia a corredo.





LA DITTATURA DELLO SMARTPHONE, UNA GUIDA ALL’USO PIÙ CONSAPEVOLE DEI DEVICE ELETTRONICI

Cambiamo decisamente registro e soprattutto argomento con il secondo dei libri più interessanti di questa settimana. Perché sotto la lente d’ingrandimento ci finisce un volume che si allontana dalla narrativa di finzione per abbracciare una tematica in cui siamo calati appieno - considerando che il focus è su elementi che caratterizzano la quotidianità di ognuno di noi.

Ne "La dittatura dello smartphone" di Miguel Ángel Martínez-González, pubblicato da Tre60, l’autore pone la propria attenzione – e, indirettamente, quella del proprio lettore – su uno specifico dispositivo da cui non riusciamo a distaccarci: lo smartphone. Un device che ci consente di essere perennemente reperibili ma soprattutto sempre connessi. Ci fa sentire parte di una community di individui la cui necessità è essere sempre sul pezzo, sempre informati, sempre aggiornati. Di esserci sempre, insomma. E questo bisogno è ormai innato, innestato “artificialmente” nelle vite di chi ha qualche anno in più e, invece, naturale al pari quasi di un’esigenza biologica per i più giovani.

Quello dell’autore spagnolo è un lavoro di analisi di tutte le dinamiche ci spingono in una continua spirale di assuefazione. A partire dai social, che generano dipendenza con la loro dinamica “ricompensatrice”, dove la caccia al like spinge ogni singola azione in cerca di continue “iniezioni” di dopamina (il neurotrasmettitore del piacere). Alla FOMO, la paura di essere esclusi da qualcosa (dall’inglese, Fear Of Missing Out) che quindi richiede un costante monitoraggio a trecentosessanta gradi. Tutti atteggiamenti che però, ovviamente, hanno ripercussioni – anche gravi – a livello psicologico.

Una disamina attenta e anche dolorosa della situazione contemporanea, dove l’uso smodato e sregolato dello smartphone – e, a cascata, di tutti i vari sistemi di comunicazione, dalla messaggistica istantanea ai social – necessita delle giuste contromisure per evitare di innescare problemi al limite della patologia. E l’autore – nonché medico e scienziato – offre dodici possibili soluzioni da mettere in pratica per attivare un meccanismo di detox digitale potenzialmente utile anche a chi non ha raggiunto derive patologiche. Perché prevenire è meglio che curare.



