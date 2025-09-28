I libri più interessanti della settimana, tra “Funny story”, “Se i libri potessero uccidere”, “Il profumo del male” e “Sorgenti”

L’avvicinarsi del fine settimana rappresenta un momento importante per tutti gli appassionati di letture che si rispettino. È infatti questo il frangente in cui facciamo il punto sulle grandi novità editoriali di recente approdo sugli scaffali delle librerie. Un mosaico in costante divenire e in continuo aggiornamento, con l’avvicendarsi di storie che rende sempre molto complesso orientarsi e trovare quella che fa al caso nostro.

Basti guardare alle ultime settimane della nostra rubrica domenicale dedicata ai libri più interessanti della settimana, che ci ha permesso di mettere sotto la lente d’ingrandimento storie come “Kipp”, “La fidanzata”, “Londra” e “Paris-Hollywood”, o ancora “False illusioni”, “Verso Capo Horn”, “Sesso e bugie” e “L’ombra della sindone”.

Oggi sotto i riflettori finiscono un nuovo quartetto di racconti molto eterogeneo. Tra questi troviamo:

- “Funny story” di Emily Henry (HarperCollins)

- “Se i libri potessero uccidere” di Kate Carlisle(Leggereditore)

- “Il profumo del male” di Katniss Hsiao (Piemme)

- “Sorgenti” di Marie-Helene Lafon (Fazi)





FUNNY STORY, GLI STRANI (E DIVERTENTI?) GIRI CHE FA L’AMORE

Nel nostro momento del weekend dedicato ai libri più interessanti della settimana partiamo subito con un racconto a tinte rosa in grado di solleticare le corde emotive di lettori e lettrici. Un lavoro che arriva sugli scaffali da una delle penne più apprezzate a livello globale. Non a caso si tratta di un’autrice bestseller del New York Times.

Parliamo di Emily Henry, che torna sugli scaffali in Italia grazie ad HarperCollins con “Funny story”. Un titolo che prelude a racconti carini e coccolosi, ma che di fatto nasconde molto di più sotto la superficie. Si parte dall’immancabile storia d’amore, quella tra Daphne e il suo fidanzato Peter. Una love story partita come sempre da un caso o una coincidenza – una di quella che viaggia sull’onda del “chissà cosa sarebbe successo se non…” – e che poi si era sviluppata. Sebbene non nel migliore dei modi, soprattutto per chi fosse alla perenne ricerca del classico “e vissero tutti felici e contenti”. Questo perché la storia d’amore tra i due non decolla e dirotta invece verso un amore probabilmente mai confessato, quello tra Peter e Petra, amica d’infanzia con cui lui si conosce praticamente da sempre.

Per Daphne arriva quindi il momento di fare un bilancio. E la “conta” non si può dire che le sorrida, considerando la sua geolocalizzazione (in una cittadina del Michigan), lontana dagli affetti, con un lavoro sì da sogno ma che non la ricompensa economicamente come vorrebbe. Senza considerare poi un coinquilino che sembra essere la famigerata ciliegina sulla torta: Miles, l’ex di Petra.

Due personalità agli antipodi, per modo di essere e di fare, ma che di colpo si trovano in un rapporto d’amicizia. D’altronde, con questi strani incroci di ex fidanzate e di ex fidanzati di ex fidanzate del proprio ex (che confusione!), chi può mai pensare di prendersi sul serio? La risposta è tra le pagine di un racconto che, tra momenti divertenti e momenti emotivamente “drammatici” riesce a catturare l’attenzione, e magari anche far cambiare idea a chi non ha mai voluto dare una vera chance ai titoli romance.





SE I LIBRI POTESSERO UCCIDERE, MISTERI DAL PASSATO CHE FANNO DANNI NEL PRESENTE

Cambiamo registro narrativo con il secondo dei libri più interessanti della settimana inclusi nella rassegna di questo weekend. E anche qui la “Grande Mela” ci mette lo zampino, considerando che il volume in questione è parte integrante di una serie bestseller del New York Times.

Si intitola “Se i libri potessero uccidere”, di Kate Carlisle, pubblicato da Leggereditore. Un ritorno sulla scena italiana, quello dell’autrice californiana, dopo “Omicidio in versi” che vedeva la sua protagonista, Brooklyn Wainwright, alle prese con il suo primo caso da risolvere. Possiamo identificarla un po’ come la “Jessica Fletcher” delle librerie la povera Brookyln – rilegatrice per passione, investigatrice per necessità – considerando che anche in questa seconda avventura trova ad attenderla un nuovo caso con annesso cadavere. E anche questa volta la vittima – nel primo volume era il suo mentore – era a lei molto vicina: il suo ex, Kyle.

Il tutto avviene durante un viaggio in Scozia che, idealmente, avrebbe dovuto vederla come mera partecipante alla Fiera del Libro di Edimburgo. Un frangente nel quale proprio Kyle, prima della misteriosa dipartita, l’aveva messa al corrente di essere entrato in possesso di un manoscritto che avrebbe potuto mettere a repentaglio il nome della monarchia britannica. Chi è stato dunque a intervenire, tappando la bocca a Kyle? E c’entra realmente il manoscritto in questione, oppure c’è sotto altro? Un’indagine che corre sul filo della tensione, a maggior ragione per il fatto che la polizia sospetta che sia proprio Brooklyn la colpevole.



