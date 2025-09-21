I libri più interessanti della settimana, tra “Kipp”, “La fidanzata”, “Londra” e “Paris-Hollywood”
21 settembre 2025, ore 09:00
Come sempre un pacchetto di storie eterogenee, tra racconti dalle tinte surreali, rapporti familiari complicati tra suocera e nuora, inediti persi nel tempo e storie romantiche a base di goffaggine
Fine settimana che vai, full immersion nel mondo dei libri che trovi. Il giorno identificato come quello dedicato al riposo, la domenica, su queste pagine è quello in cui si pone il focus sulle novità più interessanti che arrivano sugli scaffali delle librerie.
Un viaggio costantemente ricco di stimoli, che nelle ultime settimane ci ha permesso di scoprire titoli stuzzicanti come “False illusioni”, “Verso Capo Horn”, “Sesso e bugie” e “L’ombra della sindone”, o ancora “Love at first”, “Il grande salto”, “Nove giorni di eternità” e “La canzone dei nomi”.
Anche oggi a finire sotto la lente d’ingrandimento sono quattro volumi di recente pubblicazione e che si muovono su binari narrativi differenti. Tra i libri più interessanti della settimana questa volta troviamo:
- “Kipp” di Dean Koontz (TimeCrime)
- “La fidanzata” di Michelle Frances (Nord)
- “Londra” di Louis Ferdinand Celine (Adelphi)
- “Paris-Hollywood” di Cecile Mury (La nave di Teseo)
KIPP, CAPIRSI SENZA BISOGNO DI PAROLE
Apriamo il nostro appuntamento con i libri più interessanti della settimana con il ritorno di un autore molto apprezzato dal pubblico internazionale, nonché particolarmente prolifico in termini di produzione letteraria. Basti pensare che le sue opere (inizialmente sotto pseudonimo) hanno cominciato a posizionarsi sugli scaffali già dagli anni ’70.
Parliamo di Dean Koontz, che torna al cospetto dei suoi fan con “Kipp”, pubblicato in Italia da TimeCrime. Una storia che pone i riflettori su Woody, un ragazzo che non parla. Una chiusura che non ha subito variazioni nemmeno nel momento in cui suo padre è morto, vittima di uno strano incidente. Rimasto da solo con la madre – di cui ricambia il grande amore parentale, pur senza riuscire a esprimerlo a parole – ha una convinzione: che il padre sia stato ucciso e non si sia trattato di un incidente casuale. E ora anche lui e sua madre potrebbero essere in pericolo.
Le vicende assumono connotati surreali quando il cammino di Woody si intreccia con quello di Kipp, un cane dalle doti “particolari” (quali sono è tutto da scoprire nel libro) che crea una connessione speciale con il ragazzo. Una caccia alla verità molto intricata, che viaggia sul filo della suspense come da tradizione narrativa dell’autore. Una storia che si muove su diversi piani, attirando a sé gli amanti delle storie complesse e in grado di tenere con il fiato sospeso, ma anche gli amanti dei cani. E non saranno in pochi, al termine del racconto, a desiderare un amico a quattro zampe come il peloso co-protagonista del libro.
LA FIDANZATA, MAMME CHE ODIANO LE FIDANZATE DEL FIGLIO (E VICEVERSA)
Seconda storia e secondo volume che troviamo tra i libri più interessanti di questo fine settimana. Un racconto che probabilmente imprime su carta elementi molto comuni nella vita di tutti i giorni di tante famiglie, seppur con elementi ovviamente romanzati. E, forse, possiamo anche fare a meno dell’avverbio “ovviamente” a corredo della frase precedente.
Ne “La fidanzata” di Michelle Frances, pubblicato da Nord, troviamo un duplice punto di vista sul medesimo plot narrativo. Da un lato c’è Laura, una madre giustamente iperprotettiva verso suo figlio Daniel. D’altronde, come dice il proverbio napoletano, "ogni scarrafone è bell' 'a mamma soja" (e non dovrebbero essere necessarie traduzioni di sorta per una frase inserita anche in una canzone da Pino Daniele, ndr). Un po’ meno funzionale al benessere mentale del giovane – Daniel, brillante neolaureato con il futuro che gli sorride – la gelosia nei confronti di potenziali fidanzate. Bisogna crescere, e Laura se ne convince. E allora si apre alla nuova fiamma di Daniel, Cherry, che il figlio le presenta. Gentilezza e disponibilità, questo il menù che si impone di esibire in sua presenza quando la invita nella villa di famiglia a Saint Tropez, per godersi un po’ di relax vacanziero tutti assieme. C’è però qualcosa che nella ragazza non le quadra, e questo al netto della gelosia di fondo. Un mix di arrivismo e di menzogne nascoste che fanno scattare in Laura campanelli d’allarme.
A farle da contraltare c’è il punto di vista di Cherry, che dopo una vita di umiliazioni ha trovato l’amore. Con l’aggiunta (che non guasta mai) di un bel patrimonio a corredo. Una love story che rischia di complicarsi quando la consueta “suocera impicciona” prova a mettersi di traverso. L’innesco perfetto per un disastro potenzialmente già annunciato, con lo scontro diretto che è sconsigliato a entrambe e la guerra fredda si profila all’orizzonte. Una storia (divenuta anche una serie tv su Prime Video) che, con ritmi differenti e in un costante crescendo, mette in scena magistralmente il più classico dei conflitti intergenerazionali.
LONDRA, IL RITORNO DI CELINE DOPO IL SUO “GUERRA”
Si cambia marcia e soprattutto registro narrativo con la terza pubblicazione che troviamo tra i libri più interessanti di questa settimana. Un autore che troviamo nuovamente sugli scaffali a distanza di poco tempo rispetto a un’altra opera che si collega direttamente al titolo che finisce oggi sotto la lente d’ingrandimento – si intitolava “Guerra”, pubblicato nel 2023.
Parliamo di Louis Ferdinand Celine, che Adelphi celebra nuovamente questa volta con “Londra”, opera inedita che arriva abbondantemente postuma, considerando la dipartita dell’autore datata 1961. Un cambio di marcia importante quello in termini di voluminosità dell’opera, che mette i lettori a confronto con un tomo bello corposo. Oltre cinquecento pagine la foliazione, a dispetto delle circa centocinquanta del predecessore.
È una storia che porta indietro nel tempo ai momenti successivi alla conclusione di “Guerra”, collocato al termine del primo grande conflitto mondiale. Troviamo Ferdinand, l’alter ego dell’autore, che approda con la nave su cui si era imbarcato, al termine del precedente lavoro scrittorio, in una città che ha dato rifugio a chi era sfuggito alle trincee. Qualcosa che si traduce in un metaforico abbraccio al mondo della mala londinese del tempo.
Un mosaico che si compone di una serie variopinta di personaggi, ognuno con le sue devianze. Dalla prostituta Angèle al maggiore Purcell, dal bombarolo Borokom ai papponi rivali Cantaloup e Tregonet. Un’opera che non le manda di certo a dire, e che risulta ancora oggi particolarmente caustica per i contenuti che porta impressi su carta senza che alcun filtro sia intervenuto a moderarli. Ed è un lavoro che risulta (purtroppo) fortemente attuale.
PARIS-HOLLYWOOD, GLI STRANI EQUILIBRI DELL’AMORE
Chiudiamo la nostra consueta rassegna domenicale con un’altra opera che arriva da oltre confine, per quanto questa volta siamo al cospetto di una tipologia narrativa contemporanea, con tematiche che possono essere affini a un pubblico molto eterogeneo.
In “Paris-Hollywood” di Cecile Mury, pubblicato in Italia da La nave di Teseo, la storia si muove su un binario geografico ben enunciato già all’interno del titolo. La storia si apre a Parigi, precisamente all’Hotel Meurice, dove troviamo Marianne Corvo, una giovane giornalista che si prepara per quello che potrebbe diventare un momento iconico della sua vita e della sua carriera. Il suo lavoro per un settimanale culturale la metterà infatti a confronto con Ben Whyte, attore famosissimo e vero e proprio sex symbol, oltre che suo personalissimo sogno proibito fin da giovane età.
Come si suol dire, “attenta a ciò che desideri, perché potresti ottenerlo”. E l’incontro di Marianne non va nel migliore dei modi, vista la sequela di errori che commette, e che la mettono in seria difficoltà. L’ilarità della goffaggine manifestata sembra però far breccia nel cuore dell’attore. Si innesca così una storia dove romanticismo e struggimento daranno vita a un “inseguimento” tra le strade di Parigi e quelle di Hollywood.
Un romanzo, che strizza l’occhio alle “Bridget Jones” là fuori, in grado di coinvolgere grazie alla vena umoristica che permea la narrazione e che si amalgama alla perfezione alle vicissitudini dei due protagonisti. Perché, a volte, prendersi sul serio può essere fin troppo sopravvalutato.
