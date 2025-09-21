I libri più interessanti della settimana, tra “Kipp”, “La fidanzata”, “Londra” e “Paris-Hollywood”

Fine settimana che vai, full immersion nel mondo dei libri che trovi. Il giorno identificato come quello dedicato al riposo, la domenica, su queste pagine è quello in cui si pone il focus sulle novità più interessanti che arrivano sugli scaffali delle librerie.

Un viaggio costantemente ricco di stimoli, che nelle ultime settimane ci ha permesso di scoprire titoli stuzzicanti come “False illusioni”, “Verso Capo Horn”, “Sesso e bugie” e “L’ombra della sindone”, o ancora “Love at first”, “Il grande salto”, “Nove giorni di eternità” e “La canzone dei nomi”.

Anche oggi a finire sotto la lente d’ingrandimento sono quattro volumi di recente pubblicazione e che si muovono su binari narrativi differenti. Tra i libri più interessanti della settimana questa volta troviamo:

- “Kipp” di Dean Koontz (TimeCrime)

- “La fidanzata” di Michelle Frances (Nord)

- “Londra” di Louis Ferdinand Celine (Adelphi)

- “Paris-Hollywood” di Cecile Mury (La nave di Teseo)





KIPP, CAPIRSI SENZA BISOGNO DI PAROLE

Apriamo il nostro appuntamento con i libri più interessanti della settimana con il ritorno di un autore molto apprezzato dal pubblico internazionale, nonché particolarmente prolifico in termini di produzione letteraria. Basti pensare che le sue opere (inizialmente sotto pseudonimo) hanno cominciato a posizionarsi sugli scaffali già dagli anni ’70.

Parliamo di Dean Koontz, che torna al cospetto dei suoi fan con “Kipp”, pubblicato in Italia da TimeCrime. Una storia che pone i riflettori su Woody, un ragazzo che non parla. Una chiusura che non ha subito variazioni nemmeno nel momento in cui suo padre è morto, vittima di uno strano incidente. Rimasto da solo con la madre – di cui ricambia il grande amore parentale, pur senza riuscire a esprimerlo a parole – ha una convinzione: che il padre sia stato ucciso e non si sia trattato di un incidente casuale. E ora anche lui e sua madre potrebbero essere in pericolo.

Le vicende assumono connotati surreali quando il cammino di Woody si intreccia con quello di Kipp, un cane dalle doti “particolari” (quali sono è tutto da scoprire nel libro) che crea una connessione speciale con il ragazzo. Una caccia alla verità molto intricata, che viaggia sul filo della suspense come da tradizione narrativa dell’autore. Una storia che si muove su diversi piani, attirando a sé gli amanti delle storie complesse e in grado di tenere con il fiato sospeso, ma anche gli amanti dei cani. E non saranno in pochi, al termine del racconto, a desiderare un amico a quattro zampe come il peloso co-protagonista del libro.





LA FIDANZATA, MAMME CHE ODIANO LE FIDANZATE DEL FIGLIO (E VICEVERSA)

Seconda storia e secondo volume che troviamo tra i libri più interessanti di questo fine settimana. Un racconto che probabilmente imprime su carta elementi molto comuni nella vita di tutti i giorni di tante famiglie, seppur con elementi ovviamente romanzati. E, forse, possiamo anche fare a meno dell’avverbio “ovviamente” a corredo della frase precedente.

Ne “La fidanzata” di Michelle Frances, pubblicato da Nord, troviamo un duplice punto di vista sul medesimo plot narrativo. Da un lato c’è Laura, una madre giustamente iperprotettiva verso suo figlio Daniel. D’altronde, come dice il proverbio napoletano, "ogni scarrafone è bell' 'a mamma soja" (e non dovrebbero essere necessarie traduzioni di sorta per una frase inserita anche in una canzone da Pino Daniele, ndr). Un po’ meno funzionale al benessere mentale del giovane – Daniel, brillante neolaureato con il futuro che gli sorride – la gelosia nei confronti di potenziali fidanzate. Bisogna crescere, e Laura se ne convince. E allora si apre alla nuova fiamma di Daniel, Cherry, che il figlio le presenta. Gentilezza e disponibilità, questo il menù che si impone di esibire in sua presenza quando la invita nella villa di famiglia a Saint Tropez, per godersi un po’ di relax vacanziero tutti assieme. C’è però qualcosa che nella ragazza non le quadra, e questo al netto della gelosia di fondo. Un mix di arrivismo e di menzogne nascoste che fanno scattare in Laura campanelli d’allarme.

A farle da contraltare c’è il punto di vista di Cherry, che dopo una vita di umiliazioni ha trovato l’amore. Con l’aggiunta (che non guasta mai) di un bel patrimonio a corredo. Una love story che rischia di complicarsi quando la consueta “suocera impicciona” prova a mettersi di traverso. L’innesco perfetto per un disastro potenzialmente già annunciato, con lo scontro diretto che è sconsigliato a entrambe e la guerra fredda si profila all’orizzonte. Una storia (divenuta anche una serie tv su Prime Video) che, con ritmi differenti e in un costante crescendo, mette in scena magistralmente il più classico dei conflitti intergenerazionali.



