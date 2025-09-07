I libri più interessanti della settimana, tra “Love at first”, “Il grande salto”, “Nove giorni di eternità” e “La canzone dei nomi”

Il fine settimana che stiamo vivendo rappresenta un vero e proprio spartiacque, sotto tanti punti di vista. In primis quello legato al mondo scuola, che vedrà (a partire dalla giornata di domani) il ritorno tra i banchi di milioni di studenti e di decine di migliaia tra docenti e personale scolastico.

Possiamo quindi idealmente dire che siamo arrivati, volenti o nolenti, alla fine ufficiale delle vacanze per tutti. I doveri attendono ognuno di noi, certo, ma è pur sempre giusto ritagliarsi il proprio spazio personale da dedicare allo svago e alle passioni. E se i tanti libri sfoggiati sotto l’ombrellone dai bagnanti di tutta Italia sono indicativi di qualcosa, abbiamo tantissimi lettori che, in queste settimane di rientro, si sono affacciati in libreria in cerca di qualche novità stuzzicante.

E di novità, su queste pagine, ne mettiamo sotto la lente d’ingrandimento sempre numerose nel corso del fine settimana. Basti guardare, andando a ritroso, a “Not quite dead yet”, “Il party”, “La stanza delle ombre” e “Urì” oppure a “Damascus station”, “Gunner”, “Lo scialle” e “La collera verde”.

Non usciamo dalla nostra comfort zone e, come da tradizione, anche oggi diamo uno sguardo a quattro novità che trovano posto tra i libri più interessanti di questa settimana. Tra questi ci sono:

- “Love at first” di Kate Clayborn (Leggereditore)

- “Il grande salto” di Gay Hendricks (Giunti)

- “Nove giorni di eternità” di Anke Evertz (Rizzoli)

- "La canzone dei nomi" di Jedediah Berry (Fazi)





LOVE AT FIRST, EREDITÀ DALLE CONSEGUENZE INASPETTATE

Tornare alle incombenze delle routine quotidiane richiede un approccio morbido anche sul fronte letterario. E tra i libri più interessanti della settimana ad aprire le danze troviamo un volume in grado di “coccolare” lettori e lettrici con una storia romantica al punto giusto.

Premesse che ci portano in direzione di “Love at first” di Kate Clayborn, pubblicato da Leggereditore. Una storia che vive in due diversi momenti temporali. L’inizio del racconto ci porta a fare la conoscenza con Will, un giovane come tanti, destinato a un incontro casuale che potrebbe condizionarne il futuro. E quando si parla di incontri e imprevedibili conseguenze è abbastanza chiaro che ci sia di mezzo l’amore.

È pur vero che non tutti gli intrecci portino poi a sviluppi, e infatti l’inizio della possibile nuova love story che si profilava all’orizzonte si interrompe bruscamente. Il tempo passa, Will cresce e un’eredità inaspettata lo porta nuovamente dove tutto sarebbe potuto cominciare. Con il destino che, burattinaio d’eccellenza, rimette in moto meccanismi che il passare del tempo pareva aver inceppato per sempre.

Premesse sicuramente stuzzicanti quelle alla base di un romanzo che gioca sulle dinamiche "enemies-to-lovers", con i due personaggi principali dapprima in conflitto che saranno chiamati a un confronto serrato e dai risvolti per loro probabilmente imprevisti.





IL GRANDE SALTO, COME TROVARE LA FELICITÀ SENZA FINE E SENZA CONFINI

Il mese di settembre è quello dei nuovi inizi. Certo, per i buoni propositi si aspetta idealmente l’inizio dell’anno nuovo, con capodanno a fare da spartiacque ufficiale. Ma sono in tanti a far coincidere il proprio “nuovo inizio” con l’avvio di una nuova stagione lavorativa. Serve dunque il volume giusto che sia in grado di stimolarci nel modo migliore, di caricarci in vista delle grandi cose che ci attendono.

Un volume come “Il grande salto” di Gay Hendricks, edito da Giunti. Un libro che parte da una premessa sostanzialmente basica, per quanto fortemente radicata in ognuno di noi. Serenità e benessere, molto spesso, ci portano a una sorta di auto sabotaggio a base di pensieri negativi o azioni che ci fanno stare male. Quasi come se la nostra mente non fosse in grado di gestire la felicità e avesse bisogno del dramma, tra insicurezze e tristezza più in generale. Uno schema comportamentale che di fatto è un limite autoimposto, che però è possibile (e anche necessario) superare.

La formula giusta per poter rimediare a tutto questo arriva da Guy Hendricks, che con questo libro prova a dare a lettori e lettrici gli strumenti utili a innescare un processo di cambiamento importante. Abbattendo così una barriera che, nella stragrande maggioranza dei casi, siamo noi stessi a ergere tra noi e i nostri obbiettivi o la felicità che è praticamente a un passo, ma irraggiungibile.

Un libro che fornisce la "ricetta" per un cambiamento importante nella nostra vita, per quanto non esista una formula universale. Ci sono però indicazioni che ognuno deve saper adattare al proprio specifico caso, in modo da creare le giuste contromisure agli atteggiamenti che si pongono a sbarramento sulla nostra personale strada verso la soddisfazione a lungo termine.




