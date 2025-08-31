I libri più interessanti della settimana, tra “Not quite dead yet”, “Il party”, “La stanza delle ombre” e “Urì”

Quando l’estate comincia e si guarda al calendario che si ha davanti, succede si pensa sempre che la fine sia lontana. Si ha sempre la sensazione di avere a disposizione una stagione intera, lunghissima, per godersi le belle giornate. Eppure – come accade oggi – il 31 agosto arriva, e molto spesso ci coglie impreparati. Ci sono i nuovi inizi (per qualcuno già nel corso della settimana appena passata) e il ritorno alla routine che ci accompagnerà per i prossimi undici mesi.

Fortunatamente ci sono però quelle che, nel tempo, sono divenute vere e proprie tradizioni. Come l’appuntamento con i libri più interessanti della settimana su queste stesse pagine, lo spazio dedicato alla cultura che, ogni sette giorni, fa il punto sulle novità più stuzzicanti in arrivo sugli scaffali delle librerie. Un frangente che nelle scorse settimane ha messo sotto i riflettori volumi come “Damascus station”, “Gunner”, “Lo scialle” e “La collera verde”, o ancora “L’incidente di via Grotta Azzurra”, “Un cadavere in cucina”, “Il fiore di Farahnaz” e “Il futuro è una truffa”.

Oggi la lente d’ingrandimento si posa su quattro nuove storie:

NOT QUITE DEAD YET, CORSA CONTRO IL TEMPO PER RISOLVERE… IL PROPRIO OMICIDIO

L’estate è la stagione per eccellenza quando si parla di misteri, gialli e thriller. Senza nulla togliere alle altre tre, ovviamente. E considerando che la giornata odierna rientra appieno nel momento più caldo dell’anno (meteo e termometri permettendo) perché privarsi di qualche bella lettura da brividi?

Non ce ne sono assolutamente motivi, e infatti a riscaldare l’atmosfera ci pensa subito Holly Jackson, apprezzatissima autrice britannica salita agli onori della cronaca (e del Booktok di TikTok) con la serie “Come uccidono le brave ragazze”. Oggi la ritroviamo con il suo ultimo lavoro, “Not quite dead yet”, portato in Italia ancora una volta da Rizzoli.

Facile dire che quando si sia dinanzi a un’autrice tanto apprezzata a livello internazionale si sia di fronte a un nuovo potenziale successo. E ancora una volta la scrittrice di Buckingham non delude le aspettative. Il racconto si focalizza su Jet Mason, ventisettenne che attende che la sua vita ingrani sulla giusta via. Facile che i tempi si dilatino se, come nel suo caso, c’è una forte predisposizione alla procrastinazione. D’altronde a ventisette anni si ha la sensazione di avere tutto il tempo del mondo davanti.

Qualcosa cambia però quando, nella notte di Halloween, un’aggressione domestica da parte di un intruso ne sconvolge la vita. Il trauma cranico rimediato innesca un vero e proprio conto alla rovescia: secondo il medico che la visita, il colpo subito è destinato a scatenare un aneurisma mortale da lì a una settimana. Ecco che, in frangenti del genere, tutto assume connotati diversi. E anche chi le sta intorno viene visto sotto una nuova luce, dalla famiglia alle amicizie e non solo. Un countdown con cui fare i conti per poter venire a capo di un vero enigma senza apparente senso, a cui solo lei potrà dare risposta.

Una di quelle storie in grado di tenere incollati alle pagine, per un debutto dell’autrice nel segmento dedicato a un pubblico adulto (i precedenti erano indicati per un pubblico di giovani, pur senza porre limiti alla provvidenza) sicuramente notevole e che prelude ad altre storie sicuramente da tenere d’occhio.





IL PARTY, RIMPATRIATA A BASE DI SEGRETI DA NASCONDERE

Non si discosta dalle tinte misteriose anche il secondo dei titoli inclusi nella selezione dei libri più interessanti della settimana. Un volume che, per i lettori italiani, si ammanta del fascino scandinavo che permea la storia.

Ne “Il party” di Martin Osterdahl, pubblicato da Giunti, il racconto porta a Himmelskar, arcipelago di Stoccolma. La narrazione gravita intorno alle figure di otto personaggi, amici che con il tempo hanno visto il proprio legame allentarsi sempre di più fino quasi a perdersi di vista. Ognuno ha dovuto fare i conti con i propri immancabili (e quasi fisiologici, a voler essere catastrofisti) problemi personali, tra divorzi e fallimenti. L’invito del noto produttore televisivo Morgan Stark ha messo però tutti d’accordo, portandoli a riunirsi in una lussuosa villa con vista panoramica. Un’ottima occasione per ritrovarsi, per quanto non tutto filerà come si sarebbero aspettati.

L’incidente in cui incapperà uno degli invitati, complice i connotati particolarmente atipici, farà capire che qualcosa non quadra. E questo sarà però solo l’inizio delle vicissitudini, in una storia che mira a scavare nel torbido, riportando a galla eventi del passato. Un passato comune – manco a dirlo – che vede ciascuno dei personaggi coinvolti a vario titolo in una storia che ognuno di loro avrebbe preferito fosse sepolta per sempre. Ma che qualcun altro invece mira a riportare a galla.

Una storia che, con il giusto ritmo e una tensione narrativa costante che permette di immergersi all’interno del racconto.



