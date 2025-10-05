I libri più interessanti della settimana, tra “Schiavi dell’inferno”, “I numeri non dicono bugie”, “Un segreto di ghiaccio” e “L’ultimo ballo”
05 ottobre 2025, ore 09:00
Come sempre una selezione molto eterogenea per contenuti narrativi e modalità di trattazione, con racconti che brillano per esoticità del set scelto per la storia dai rispettivi autori e autrici
Il fine settimana a tema librario, sulle nostre pagine online, si è aperto nella giornata di ieri con il consueto approfondimento del sabato mattina. Uno spazio in cui gli autori e le autrici ci raccontano i dietro le quinte dei loro lavori, concedendo in questo modo a lettori e lettrici di avere una prospettiva molto ravvicinata sulle novità che trovano posto sugli scaffali. E ieri è toccato a Ilaria Bernardini con il suo “Amata”, edito da HarperCollins.
La domenica è invece il giorno dove si allarga il focus, con lo sguardo che va in cerca delle novità anche internazionali che approdano in libreria. Lo spazio dedicato ai libri più interessanti della settimana che negli ultimi appuntamenti ha posto la lente d’ingrandimento su “Funny story”, “Se i libri potessero uccidere”, “Il profumo del male” e “Sorgenti”, o ancora su “Kipp”, “La fidanzata”, “Londra” e “Paris-Hollywood”.
Anche questa settimana sono quattro i volumi che trovano posto nella nostra selezione. Tra questi:
- “Schiavi dell’inferno” di Clive Barker (Fanucci)
- “I numeri non dicono bugie” di Claudia Mincione (Garzanti)
- “Un segreto di ghiaccio” di Mo Malo (Piemme)
- “L’ultimo ballo” di Mark Billingham (Fazi Darkside)
SCHIAVI DELL’INFERNO, LA RICERCA DEL PIACERE HA I SUOI GRANDI RISCHI
Il primo weekend del mese di ottobre apre la stagione ai primi brividini. Quelli di freddo, certo, ma anche quelli di paura, tenendo bene a mente l’ideale marcia d’avvicinamento ad Halloween. Un frangente in cui tornano prepotentemente sotto i riflettori le pellicole cinematografiche horror. E, di pari passo in evidenza sugli scaffali, tutta quella letteratura che ha alimentato da sempre il genere.
Uno dei maestri indiscussi di questa tipologia di narrazioni è Clive Barker, che ritroviamo tra i libri più interessanti della settimana grazie a Fanucci Editore con il suo “Schiavi dell’inferno”. Un ritorno dal passato per l’autore, considerando che la pubblicazione originale di questo volume risale al 1986. Di acqua sotto i ponti ne è passata un bel po’, con il calendario che ci ricorda che siamo quasi giunti alle celebrazioni del quarantennale per questa storia.
Eppure siamo di fronte a un racconto che, come un buon vino, acquisisce valore con il passare del tempo. Tra le pagine troviamo Frank Cotton, un personaggio che ha votato la sua vita alla ricerca del piacere. E non andiamo oltre nell’approfondimento dell’argomento: basta sapere questo per avere un’infarinatura generale del protagonista. Il continuo slancio verso novità che ne soddisfino gli appetiti lo porta a confrontarsi con la scatola di Lemarchand, che viene identificata come la porta da cui accedere a una dimensione fatta di piacere. Ma la realtà (parallela) sarà ben diversa.
Sarà così che Frank, il fratello, sarà chiamato a una vera e propria impresa per uno dei più classici salvataggi. Senza damigella in pericolo, ma con uno scapestrato familiare da riportare nel nostro mondo. Una storia che torna sotto i riflettori, mostrando anche alle nuove generazioni di lettori e lettrici la fervida (e disturbante, a tratti) immaginazione dell’autore britannico.
I NUMERI NON DICONO BUGIE, LA RICERCA DELLA FELICITÀ HA MILLE (E PIÙ) STRADE
Il ritorno tra i banchi di scuola – per chi ha dovuto farci i conti nelle scorse settimane e per chi invece ne custodisce il ricordo nella propria memoria – rappresenta sempre un momento cruciale. Quello di tornare a confrontarsi con materie, talvolta apprezzate, talvolta meno. E se tra chi ci legge c’è qualcuno che ha fatto del famoso “la matematica non sarà mai il mio mestiere” di Antonello Venditti il proprio mantra, in questa sede potrebbe esserci un buon motivo per dare una chance ai numeri.
Si intitola “I numeri non dicono bugie”, il romanzo di Claudia Mincione pubblicato da Garzanti, ed è una storia che si sviluppa proprio nei pressi della matematica. O quasi. Nel racconto troviamo Pietro, il piccolo protagonista della storia la cui vita è fittamente intrecciata con i numeri. Conta infatti ogni cosa nella sua quotidianità, dai passi alle parole, arrivando anche ai battiti del cuore. Un modo per riuscire a mettere ordine nella vita, contrastando l’illogicità del caos. Un elemento che, purtroppo, ha avuto ampissimo spazio nella sua giovane vita, tra un padre complicato, la madre scomparsa e la matrigna che sostanzialmente non ha tempo per occuparsi di lui e della sua sorellina, immersa com’è nelle proprie esigenze.
Il confronto con la realtà in cui è immerso il suo migliore amico Mike non fa altro che spingerlo a farsi altre domande. Perché lui può avere i giusti equilibri, tra una famiglia presente e amorevole, una casa all’altezza dei propri desideri e dinamiche giornaliere ben bilanciate, e invece per lui e la sorella la situazione è tanto diversa?
Una storia di formazione che mette sotto i riflettori tematiche caldissime e di strettissima attualità (come la violenza domestica), ma lo fa con il piglio giusto, con un’intensità narrativa e una profondità psicologica perfettamente calibrate, che riescono a creare un legame stretto con i lettori e le lettrici.
UN SEGRETO DI GHIACCIO, IL RITORNO DELL’ISPETTORE QAANAAQ ADRIENSEN
Le temperature stanno pian piano scendendo, con l’autunno che ci sta lentamente abituando alle gelate invernali che non mancheranno di farci battere i denti. Bisogna però arrivare adeguatamente preparati ai prossimi mesi. Sotto il profilo del vestiario e dei sistemi di riscaldamento domestici, certo, ma anche sotto il profilo delle letture. Una, in particolar modo, può tornare utile per l’occasione, sia per il titolo dell’opera che per la geolocalizzazione delle narrazioni.
Si intitola “Un segreto di ghiaccio” di Mo Malo, pubblicato da Piemme, ed è un thriller psicologico che si muove a latitudini dove il caldo è solo un lontano ricordo per i lettori. Con la nuova opera, lo scrittore francese riporta in scena il suo protagonista, l'ispettore Qaanaaq Adriensen, con cui gli affezionati hanno già avuto modo di fare la conoscenza nel libro precedente (nonché primo caso, per lui), vale a dire “La notte bianca”, arrivato in Italia nei primi mesi del 2023.
A oltre due anni di distanza lo ritroviamo di ritorno a Nuuk, capitale della Groenlandia, dopo una permanenza forzata in Danimarca, pronto a vestire nuovamente i panni di capo della polizia. E ovviamente, manco a dirlo, ad attenderlo trova subito la consueta patata bollente: un suicidio – di una giovane donna – dai connotati molto particolari. Sulla sua mano c’è infatti un tatuaggio, che sembra fare riferimento a un antico rituale sciamanico inuit.
Una storia per nulla semplice e che si complica ulteriormente con l’aggiunta di un misterioso pacco anonimo, recapitato allo stesso Qaanaaq, e con una catena di suicidi che sembra imperversare in città, quasi fosse un’epidemia. Un racconto dai ritmi serrati e che beneficia delle atmosfere esotiche dell’ambientazione in cui si sviluppano le vicende.
L’ULTIMO BALLO, LA PRIMA AVVENTURA DEL DETECTIVE DECLAN MILLER
Chiudiamo la nostra consueta rassegna domenicale dei libri più interessanti della settimana con un ultimo volume. Un “ultimo ballo”, citando anche il titolo del racconto che andremo ad approfondire tra alcune righe, che invece parrebbe essere destinato a essere il primo di una nuova serie per il suo protagonista.
Ne “L’ultimo ballo” di Mark Billingham, pubblicato da Fazi all’interno della collana Darkside, troviamo infatti le prime peripezie del detective Declan Miller. Non un esordio facile quello del protagonista del romanzo, considerando che il suo ritorno tra le strade di Blackpool, nel Regno Unito, seguono un importante lutto. Si tratta di sua moglie Alex, partner nella vita (e nel ballo) e collega investigatrice, assassinata in modalità che spingono a porgersi molte domande.
Non si muoverà da solo Miller, affiancato dalla nuova partner Sara Xiu, giovane detective con una sua personalità ben definita. E i primi passi che muoveranno assieme saranno già belli incasinati. Ad attenderli c’è infatti un caso di duplice omicidio, con i due morti che però sono stati trovati in stanze di hotel differenti poco distanti tra loro e con lo stesso modus operandi a sancirne la prematura scomparsa. Ad accendere campanelli d’allarme c’è l’identità di una delle due vittime, il figlio di una famiglia malavitosa.
Un intreccio di eventi in cui è piacevole immergersi, con Miller che saprà coinvolgere nelle proprie personali vicissitudini fatte di indagini borderline. E che potrebbero far luce anche sulla misteriosa morte della moglie. Un esordio che prelude a grandi cose per lettori e lettrici – e grandi patimenti per il protagonista, quasi non ne avesse avuti abbastanza – in prospettiva futura.
