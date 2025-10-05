I libri più interessanti della settimana, tra “Schiavi dell’inferno”, “I numeri non dicono bugie”, “Un segreto di ghiaccio” e “L’ultimo ballo”

Il fine settimana a tema librario, sulle nostre pagine online, si è aperto nella giornata di ieri con il consueto approfondimento del sabato mattina. Uno spazio in cui gli autori e le autrici ci raccontano i dietro le quinte dei loro lavori, concedendo in questo modo a lettori e lettrici di avere una prospettiva molto ravvicinata sulle novità che trovano posto sugli scaffali. E ieri è toccato a Ilaria Bernardini con il suo “Amata”, edito da HarperCollins.

La domenica è invece il giorno dove si allarga il focus, con lo sguardo che va in cerca delle novità anche internazionali che approdano in libreria. Lo spazio dedicato ai libri più interessanti della settimana che negli ultimi appuntamenti ha posto la lente d’ingrandimento su “Funny story”, “Se i libri potessero uccidere”, “Il profumo del male” e “Sorgenti”, o ancora su “Kipp”, “La fidanzata”, “Londra” e “Paris-Hollywood”.

Anche questa settimana sono quattro i volumi che trovano posto nella nostra selezione. Tra questi:

- “Schiavi dell’inferno” di Clive Barker (Fanucci)

- “I numeri non dicono bugie” di Claudia Mincione (Garzanti)

- “Un segreto di ghiaccio” di Mo Malo (Piemme)

- “L’ultimo ballo” di Mark Billingham (Fazi Darkside)





SCHIAVI DELL’INFERNO, LA RICERCA DEL PIACERE HA I SUOI GRANDI RISCHI

Il primo weekend del mese di ottobre apre la stagione ai primi brividini. Quelli di freddo, certo, ma anche quelli di paura, tenendo bene a mente l’ideale marcia d’avvicinamento ad Halloween. Un frangente in cui tornano prepotentemente sotto i riflettori le pellicole cinematografiche horror. E, di pari passo in evidenza sugli scaffali, tutta quella letteratura che ha alimentato da sempre il genere.

Uno dei maestri indiscussi di questa tipologia di narrazioni è Clive Barker, che ritroviamo tra i libri più interessanti della settimana grazie a Fanucci Editore con il suo “Schiavi dell’inferno”. Un ritorno dal passato per l’autore, considerando che la pubblicazione originale di questo volume risale al 1986. Di acqua sotto i ponti ne è passata un bel po’, con il calendario che ci ricorda che siamo quasi giunti alle celebrazioni del quarantennale per questa storia.

Eppure siamo di fronte a un racconto che, come un buon vino, acquisisce valore con il passare del tempo. Tra le pagine troviamo Frank Cotton, un personaggio che ha votato la sua vita alla ricerca del piacere. E non andiamo oltre nell’approfondimento dell’argomento: basta sapere questo per avere un’infarinatura generale del protagonista. Il continuo slancio verso novità che ne soddisfino gli appetiti lo porta a confrontarsi con la scatola di Lemarchand, che viene identificata come la porta da cui accedere a una dimensione fatta di piacere. Ma la realtà (parallela) sarà ben diversa.

Sarà così che Frank, il fratello, sarà chiamato a una vera e propria impresa per uno dei più classici salvataggi. Senza damigella in pericolo, ma con uno scapestrato familiare da riportare nel nostro mondo. Una storia che torna sotto i riflettori, mostrando anche alle nuove generazioni di lettori e lettrici la fervida (e disturbante, a tratti) immaginazione dell’autore britannico.





I NUMERI NON DICONO BUGIE, LA RICERCA DELLA FELICITÀ HA MILLE (E PIÙ) STRADE

Il ritorno tra i banchi di scuola – per chi ha dovuto farci i conti nelle scorse settimane e per chi invece ne custodisce il ricordo nella propria memoria – rappresenta sempre un momento cruciale. Quello di tornare a confrontarsi con materie, talvolta apprezzate, talvolta meno. E se tra chi ci legge c’è qualcuno che ha fatto del famoso “la matematica non sarà mai il mio mestiere” di Antonello Venditti il proprio mantra, in questa sede potrebbe esserci un buon motivo per dare una chance ai numeri.

Si intitola “I numeri non dicono bugie”, il romanzo di Claudia Mincione pubblicato da Garzanti, ed è una storia che si sviluppa proprio nei pressi della matematica. O quasi. Nel racconto troviamo Pietro, il piccolo protagonista della storia la cui vita è fittamente intrecciata con i numeri. Conta infatti ogni cosa nella sua quotidianità, dai passi alle parole, arrivando anche ai battiti del cuore. Un modo per riuscire a mettere ordine nella vita, contrastando l’illogicità del caos. Un elemento che, purtroppo, ha avuto ampissimo spazio nella sua giovane vita, tra un padre complicato, la madre scomparsa e la matrigna che sostanzialmente non ha tempo per occuparsi di lui e della sua sorellina, immersa com’è nelle proprie esigenze.

Il confronto con la realtà in cui è immerso il suo migliore amico Mike non fa altro che spingerlo a farsi altre domande. Perché lui può avere i giusti equilibri, tra una famiglia presente e amorevole, una casa all’altezza dei propri desideri e dinamiche giornaliere ben bilanciate, e invece per lui e la sorella la situazione è tanto diversa?

Una storia di formazione che mette sotto i riflettori tematiche caldissime e di strettissima attualità (come la violenza domestica), ma lo fa con il piglio giusto, con un’intensità narrativa e una profondità psicologica perfettamente calibrate, che riescono a creare un legame stretto con i lettori e le lettrici.



