Amata, maternità agli antipodi alle prese con l’imprevedibilità del destino: Ilaria Bernardini ci porta alla scoperta del suo libro

Quello del fine settimana sulle nostre pagine online è un programma fitto di appuntamenti importanti sul fronte culturale. È in questa finestra temporale che andiamo infatti a scandagliare gli scaffali delle librerie, alla ricerca delle novità più intriganti uscite recentemente.

Qualcosa che facciamo la domenica, con la panoramica sui libri più interessanti della settimana che fornisce ottimi spunti di lettura con la selezione di quattro volumi sempre aggiornata. Il sabato la lente d’ingrandimento aumenta il suo zoom per scavare a fondo tra le pagine delle storie. Un momento di confronto importante che ci permette di fare quattro chiacchiere con autori e autrici. Come nel caso di Francesco Carofiglio con il suo “Tutto il mio folle amore”, o ancora come con Andrea Mara e il suo “L’ultimo vagone”.

Oggi sotto i riflettori troviamo un racconto che ha ispirato una pellicola pronta ad approdare al cinema, con un cast d’eccezione. Si tratta di “Amata” di Ilaria Bernardini, pubblicato da HarperCollins. E proprio con l’autrice abbiamo fatto una chiacchierata illuminante sulle tematiche affrontate all’interno della storia.





AMATA, LE DIFFICOLTÀ DI ESSERE MADRE, O DI DIVENTARLO

Ciao Ilaria, cedo a te la parola per le presentazioni di rito. Cosa troviamo in "Amata”?

“In Amata troviamo una corrente credo calda e spero emozionante, che unisce la storia di due donne e, in fondo, di moltissime donne. E quindi, anche degli uomini e delle donne loro vicine. Nunzia è incinta e non si sente madre, Maddalena si sente madre con ogni atomo di sé e non riesce a rimanere incinta. Di questi due destini e di queste due vite, esplode tutto l’amore, la solitudine, il dolore e la luce che c’è.”





Due storie e due personaggi che vivono una condizione psico-fisica agli estremi opposti. Come si sviluppa una storia come quella del tuo libro partendo da questi presupposti?

“Credo e spero con empatia. Abitando davvero l’anima e il senso dell’alterità di cui non sappiamo ma cerchiamo di capire e dobbiamo ascoltare, ma anche nella ricerca dei punti comuni che abbiamo tutti sul pianeta Terra. Tutti abbiamo paura, tutti vogliamo amare ed essere amati, tutti ci confrontiamo con la finitezza di noi e con l’infinito dell’esperienza umana.”





Il dove, il come e il quando sono fattori giusto accennati nella storia, per dare una coerenza spazio-temporale agli eventi. Quello che conta, nell'economia del racconto, sono elementi che vanno oltre il tangibile…

“Credo anche io. Spero che le storie siano sempre storie più “larghe”, universali, che non raccontino solo lo stringente presente o la storia di una sola donna o un solo uomo, ma che i personaggi, le trame, il dolore e la vita che consegnano, parlino di noi e quindi di tutti e quindi ci uniscano, come dici, oltre il tangibile. In una partitura più universale.”



