L’ultimo vagone, un thriller in cui la suspense corre sui binari della metro di Londra: ne parliamo con l’autrice, Andrea Mara

Oggi troviamo Andrea Mara, che ci permette di saperne di più de "L'ultimo vagone", libro che arriva in Italia grazie a Piemme.





L’ULTIMO VAGONE, PORTE DELLA METRO CHE SI CHIUDONO E PARTENZA VERSO L'IGNOTO

Ciao Andrea, ti lascio subito la parola per le presentazioni: cosa troviamo ne “L'ultimo vagone”?

“L’ultimo vagone è la storia di due bambine che salgono a bordo di un treno della metropolitana di Londra. Ma di colpo le porte si chiudono, separandole dalla madre, Sive, che resta sulla banchina e in preda al panico guarda il treno sfrecciare via davanti ai suoi occhi. Sive chiede aiuto agli addetti alla sicurezza, che si mettono in contatto con la stazione successiva. Una volta arrivati lì però trovano solo la figlia minore, che ha appena due anni. Della maggiore, di sei anni, non c’è nessuna traccia.

Sive e il marito si trovano a dover cercare la propria figlia in una città che conta otto milioni di abitanti, assaliti dal dubbio che si possa trattare di un rapimento. Ma forse la verità è più vicina di quanto sospettano.”





Come mai la scelta di ambientare la storia a Londra?

“Io vivo a Dublino e in prima battuta ho preso in considerazione l’idea di ambientare la storia nella mia città. Tuttavia, la nostra rete ferroviaria è costituita da due sole linee, in direzione nord-sud e viceversa. Corrono entrambe su terra e contano soltanto venti fermate. Dublino è una città piccola, in cui tutti si conoscono. Non è verosimile che un bambino sparisca per così tanto tempo.

Londra invece è di gran lunga più vasta e quindi spaventosa, soprattutto per la famiglia del libro, che è irlandese e si trova nella grande città per una vacanza.”





È una storia che si articola attraverso due diversi momenti temporali, distanziati di quindici anni: quanto lavoro è stato necessario per fare combaciare tutti i pezzi?

“Sovrapporre e intrecciare i piani temporali è sempre impegnativo, ma è la parte della scrittura che preferisco – mi piace molto annodare i fili e verificare più e più volte che tutto funzioni, che tutto si tenga alla perfezione e senza sbavature.”



