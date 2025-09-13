I buoni propositi, storie di gioventù e di grandi ambizioni: i dietro le quinte del libro con l’autrice, Sabrina Gabriele

Torna il fine settimana e si apre, sulle nostre pagine online, la parentesi dedicata al mondo dei libri. Il mese di settembre rappresenta un momento di ripartenza importante anche sul fronte delle novità pronte a posizionarsi sugli scaffali delle librerie, dopo il rallentamento fisiologico dell’estate e, nella fattispecie, del mese di agosto.

Un rallentamento che non ha però avuto ripercussioni sulla nostra serrata tabella di marcia, nello slalom costante tra i libri più interessanti (approfonditi nella rubrica domenicale) e gli approfondimenti con autori e autrici alla scoperta dei loro lavori. Come nel caso de “Gli omicidi dei tarocchi” di Barbara Baraldi o di “Morte di un Dio” di Emanuela Valentini, messi sotto la lente d’ingrandimento proprio nelle ultime settimane.

Come ogni sabato torna sotto i riflettori il momento dedicato agli addetti ai lavori, a coloro grazie ai quali e alle quali le storie prendono vita e progressivamente prendono forma. Oggi andiamo alla scoperta de “I buoni propositi”, edito da Salani, con la sua autrice, Sabrina Gabriele.





I BUONI PROPOSITI, UNA STORIA DI GRANDI AMBIZIONI E DIFFICILI REALTÀ

Ciao Sabrina, ti cedo subito la parola per introdurci alla narrativa del tuo libro: cosa troviamo ne “I buoni propositi”?

“Ne I buoni propositi troviamo una storia di amicizia, d’amore, di segreti e tradimenti. Ci troviamo le vite di tre studenti in tempo di guerra, i loro sogni e desideri, e poi, quasi quarant’anni dopo, le stesse vite intrecciate a quelle della nuova generazione, quella dei leggendari anni ’80. Ci scopriamo un armistizio arrivato in ritardo, un sogno andato perso e ritrovato in una pace nuova, scritta nella poesia di un presente vero.”





Com’è nata l’idea per questo romanzo?

“L’idea è nata da una domanda: dove vanno a finire i buoni propositi delle persone? I loro desideri, le loro ambizioni, ma anche i loro rimpianti? La risposta l’ho trovata nella storia di Vanni Maestri, il libraio che si fa protettore dei sogni altrui al fine di poter mettere da parte il suo, di rimpianto. Dopo la pubblicazione, alcune librerie hanno ripreso la tradizione descritta nel romanzo: hanno invitato i clienti a lasciare i loro buoni propositi, scritti su pezzetti di carta, fra le pagine delle copie del libro in esposizione. È qualcosa che mi tocca molto, il pensiero che un lettore possa acquistare il romanzo e trovarci dentro il desiderio di qualcun’altro, farsene custode e protettore, e allo stesso tempo farsi consolare da una connessione silenziosa con una vita sconosciuta.”





Possiamo dire che tu sia una globetrotter: nata Bergamo, hai studiato a Milano, sei stata a Londra e ora vivi a Parigi. Come mai la scelta di ambientare le vicende proprio a Bologna (e dintorni)?

“La prima stesura della scena d’apertura del romanzo è stata scritta di getto e lasciata in sospeso per settimane che sono diventate mesi. Durante questo periodo di stallo, mi sono chiesta in che città ci trovassimo, chi fossero i personaggi di quella prima scena, che cosa facessero, quali erano i loro obiettivi. Ho cominciato le mie indagini dal luogo: avevo talmente bene in testa la struttura architettonica della libreria che mi sono chiesta se non esistesse davvero un posto simile. Dopo ore di ricerca in rete, ho trovato una libreria storica a Bologna che presentava le stesse caratteristiche di quella che mi ero costruita io (l’indirizzo, per questioni di privacy, è poi stato modificato nella versione finale): sono partita da lì.”



