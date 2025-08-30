Morte di un Dio, un thriller in viaggio nelle profondità della psiche umana: i retroscena del libro con l’autrice, Emanuela Valentini

Il ritorno a casa e alla quotidianità di milioni di vacanzieri è praticamente cominciato nel corso di questa settimana. Una vera e propria transumanza che, dalle mete turistiche estive – balneari o montuose – portano tantissimi italiani ad affollare nuovamente le città. Un controesodo che spinge nuovamente a confrontarsi con la vita di tutti i giorni, fatti di impegni più o meno fissi e di scadenze da rispettare, personali e professionali.

Sembra ieri – e probabilmente lo era, maledetto tempo che fugge – che si poteva stare comodamente stesi al mare o all’ombra di una quercia, per riposare o – ancora meglio – perdersi tra le pagine delle proprie letture preferite. L’estate 2025 è stata in particolar modo un proliferare di grandi produzioni letterarie, come evidenziato dallo spazio domenicale dedicato alle uscite più interessanti della settimana. Ma il sabato, da queste parti, è il momento dedicato agli autori e alle autrici. Il frangente in cui si va a fondo delle loro storie, come avvenuto nelle ultime settimane con “L’Ordine del Drago” di Gigi Paoli oppure “Piccoli miracoli sotto la pioggia” di Piero Meli.

Oggi sotto la lente d’ingrandimento ci finisce “Morte di un Dio”, il thriller dalla forte componente psicologica firmato da Emanuela Valentini e pubblicato da Piemme.





MORTE DI UN DIO, UN THRILLER CHE FLUISCE ATTRAVERSO IL MONDO NATURALE

Ciao Emanuela, ti passo subito la palla per le presentazioni: cosa troviamo in "Morte di un Dio"?

“Grazie per l'accoglienza! Dunque, in Morte di un dio credo si trovino diverse cose che proverò a riassumere: l'incanto di fronte a certe manifestazioni naturali, ai paesaggi che non sono solo cornice, ma personaggi anch'essi. La meraviglia per la vita. Il linguaggio del mondo (nel romanzo tutto il mondo naturale si esprime come un flusso di coscienza, una saggezza antica e immutabile), ma anche il dolore nelle sue innumerevoli forme. Il dolore personale, il dolore universale. La ricerca di sè nel caos che è l'esistenza. L'inizio e la fine delle cose. Il tema della salute mentale, la redenzione.”





I tuoi racconti sono spesso caratterizzati da un forte simbolismo, un plus non da poco ma che richiede una grande cura nel maneggiarlo. Nasce prima la storia e poi il simbolismo gli gravita attorno o viceversa?

“Per me è difficile scrivere senza attingere nel mare dei simboli. Ci sguazzo letteralmente tanto che stavolta con Morte di un dio temevo di avere esagerato... ma la risposta dei lettori è pazzesca e piena di entusiasmo. E questo mi fa credere che siamo tutti in cerca di storie profonde e intense, più che mai in un momento storico complicato dal punto di vista dell'attenzione, come questo.”





La storia, nelle fasi iniziali di "Morte di un Dio", appare volutamente caotica, salvo poi sbrogliarsi magistralmente con il susseguirsi degli eventi. Quanto è stato difficile trovare la formula giusta affinchè tutto quadrasse nel modo giusto senza creare senso di spaesamento? In sostanza è come se accompagnassi lettori e lettrici verso la soluzione in maniera quasi naturale...

“Faccio per mestiere la coach letteraria. Insegno scrittura creativa e come minimo devo saper creare trame e strutture originali per i miei lettori. Morte di un dio è una storia spiraliforme che tende a restringersi drammaticamente verso il finale. L'idea era quella di "strozzare" il lettore, di togliergli gradualmente il fiato (non sono una serial killer giuro!) con una costruzione al millimetro. Per realizzarla ho lavorato a sottrazione, valutando cosa non dire anziché cosa dire. E dalle tue parole mi pare di capire che ha funzionato!”



