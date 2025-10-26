I libri da leggere della settimana, tra “Dottor No”, “Nido di vespe”, “Nido di vipere” e “La cena delle anime”

Scocca la domenica e si rinnova il nostro appuntamento con i libri più interessanti della settimana, lo spazio che, a cadenza regolare, permette di dare uno sguardo alle novità più stuzzicanti dell’ultimo periodo. Perdersi nella miriade di copertine sgargianti e titoli altisonanti che fanno l’occhiolino da sopra gli scaffali delle librerie è fin troppo facile. Ed è altrettanto semplice, purtroppo, perdersi qualche storia ricca di fascino, inghiottita dall’immancabile turnover del mercato che spinge a un costante refresh delle proposte in primo piano.

La nostra lente d’ingrandimento cerca di dare risalto a quelle che sono i volumi più intriganti di recente approdo sulla scena editoriale. Qualcosa che è avvenuto nelle ultime occasioni con “Il segreto di Miss Austen”, “Il mio anno a Oxford”, “Il senso della realtà” e “La cacciatrice di eredità” o ancora con “Come uccidono gli eredi”, “La dittatura dello smartphone”, “Michael Jackson Legend” e “Che succede a Baum?”.

Ogni nuovo appuntamento porta in dote con sé un quartetto di nuove proposte, e quello di questa settimana non fa eccezione. Tra i libri da leggere in quest’occasione troviamo:

- "Dottor No" di Percival Everett (La nave di Teseo)

- "Nido di vespe" di Mark Edwards (Piemme)

- "Nido di vipere" di May Cobb (TimeCrime)

- "La cena delle anime" di Maria Laura Berlinguer (HarperCollins)





DOTTOR NO, UNA FOLLE SPY STORY CHE INCONTRA IL MONDO ACCADEMICO

Apriamo il valzer dei libri da leggere questa settimana con una storia internazionale dai connotati molto particolari. Un racconto “sui generis” sotto numerosi punti di vista, e che colpisce proprio per la sua voglia di andare a inserirsi in un contesto narrativo molto specifico, ma con un piglio diverso dal solito.

L’introduzione è relativa a "Dottor No" di Percival Everett, pubblicato in Italia da La nave di Teseo. Un romanzo che, senza nascondersi poi chissà quanto, omaggia già solo con il titolo Ian Flaming e il suo James Bond. “Dr. No” è infatti anche il titolo originale della pellicola “Agente 007 – Licenza di uccidere” del 1962 con Sean Connery nel ruolo di protagonista.

Un nome che è già tutto un programma, e infatti quella racchiusa tra le pagine del volume vuole strizzare l’occhio alle spy story d’altri tempi, sebbene in una maniera molto specifica. Nel ruolo di protagonista troviamo Ralph Townsend, che con un soprannome (Wala Kitu) che mixa tagalog e swahili si dichiara massimo espero mondiale di nulla. Questo nonostante la sua carica di professore emerito di matematica alla Brown University, che non gli impedisce certo di ricercarlo intensivamente, questo nulla.

Ed è una ricerca e che cattura le attenzioni di Sill, miliardario e voglioso di diventare uno dei più classici super-cattivi da film (con o senza gatto da accarezzare? Ndr), in cerca di vendetta contro gli USA. La cui colpa, a suo dire, è quella di essere Stati (Uniti) responsabili della morte dei genitori. Ecco che quindi il nulla di cui sopra potrebbe essere l’arma per vincere la sua battaglia. E questo è solo l’innesco di una storia che, tra satira e follia, tra spy story e mondo accademico, risulta essere un mix di elementi molto stuzzicante.





NIDO DI VESPE, SEGRETI DAL PASSATO CHE INCIDONO SUL PRESENTE

Non può esserci un fine settimana che si rispetti senza un bel thriller a portare in dote con sé il consueto (e irrinunciabile) carico di brividi. Una “regola” che viene rispettata anche tra i libri da leggere di questo weekend grazie a una storia che si poggia su una costante tensione psicologica.

Si tratta di "Nido di vespe" di Mark Edwards, che arriva in Italia grazie a Piemme. Un racconto che si ammanta di ulteriore fascino grazie alla scelta dell’autore di far girare (parecchio) all’indietro le pagine del calendario. È l’estate del 1999 e la psicologia non è solo il fil rouge che detta i tempi e il ritmo della narrazione thriller. Troviamo infatti sei studenti che si uniscono in un gruppo di lavoro capitanato proprio da un professore di psicologia. L’obbiettivo è quello di dar vita a un metodo che impatti in maniera significativa sul mondo degli incontri online. Una selva in cui è difficile orientarsi e in cui è invece facile entrare nei radar di qualcuno che con la testa non ci sta mica tanto bene. E proprio per quest’ultima motivazione che entrerebbe in gioco un test che servirebbe a rivelare psicopatologie.

Passano gli anni – venticinque a essere precisi – e agli amici arriva l’invito per una cena di commemorazione in onore del loro professore, scomparso di recente. Un invito che arriva dalla coppia che, grazie all’idea e allo sviluppo della stessa, ha fatto una vagonata di soldi. Ne è abbastanza esemplificativa la lussuosa villa a Notting Hill. Gli anni passati portano però in dote con sé, per ognuno dei componenti del gruppo, scheletri nell’armadio. E la presenza di Finn, un misterioso invitato, aggiunge punti di domanda importanti. Un enigma che si infittisce (e desta preoccupazione) quando le porte si chiudono a chiave, i cellulari restano senza copertura e le stanze riportano echi di strane voci.

Perché sono lì? E perché sono stati intrappolati? Un libro dove la suspense regna sovrana, dove i segreti rischiano di essere la miccia che farà scoppiare i rapporti d’amicizia. E solo la rivelazione di un misterioso segreto, a lungo tenuto celato, permetterà a tutti di rivedere la luce.