I libri da leggere della settimana, tra “L’ultima danza di Maradona”, “Osebol”, “L’ho uccisa perché l’amavo” e “Nel sangue di Garlasco” Photo Credit: "Osebol" di Marit Kapla, Garzanti

Sul calendario settimanale è scoccata la domenica, e questo vuol dire che è dunque tornato il momento di una bella full immersion tra le novità a tema letterario. Il giorno del riposo (per i più fortunati, ndr) è anche quello in cui andiamo alla scoperta dei libri da leggere più interessanti delle ultime settimane.

Un frangente dove ogni appuntamento porta con sé un quartetto di titoli tutti da scoprire, che spaziano tra i generi più differenti. Lo sguardo alle ultime puntate di questa rubrica è abbastanza eloquente, vista la presenza nella selezione di titoli come “L’alchimista”, “Le regole della moglie perfetta”, “La cena dei sospetti” e “Assassinio in Cornovaglia”, o ancora “Le meraviglie del minimarket di Cheongpa”, “La donna della cabina numero 10”, “Prova a uccidermi” e “Sul mio cadavere”.

Questa settimana si cambiando libri da leggere di riferimento, certo, ma non il fascino fortemente evocativo che questi ultimi ambiscono a esercitare su lettori e lettrici. Tra i titoli troviamo:

- "L'ultima danza di Maradona" di Giancarlo Dotto (Rizzoli)

- "Osebol" di Marit Kapla (Garzanti)

- "L'ho uccisa perché l'amavo" di Loredana Lipperini e Michela Murgia (Einaudi)

- "Nel sangue di Garlasco" di Gianluca Zanella (Ponte alle Grazie)





L'ULTIMA DANZA DI MARADONA, MISTERI E DELITTI A BASE DI CALCIO

Apriamo le danze – e probabilmente mai metafora fu più azzeccata finora in questa rubrica – con un romanzo dalla forte componente sportiva che, idealmente, punta a uno specifico pubblico di riferimento. Nonostante, di fatto, siamo di fronte a una storia che si rivolge praticamente a tutti, senza distinzione di “credo” (calcistico, per essere precisi).

In cattedra troviamo Giancarlo Dotto, giornalista che annovera collaborazioni con testate nazionali come La Stampa, Il Messaggero e il Corriere dello Sport (oltre a molte altre), che torna sul fronte librario con “L’ultima danza di Maradona”, edito da Rizzoli. Un ritorno, per l’appunto, considerando che già nel più o meno recente passato l’autore ha calcato gli scaffali delle librerie con suoi lavori, come “Nate libere” – in cui raccoglie le voci al femminile con interviste di grandi personaggi del cinema, della musica, della cultura e dello spettacolo – e “Anime pezzenti”. Proprio quest’ultimo lavoro, ambientato nei dintorni di Napoli, ci fornisce l’assist perfetto per il nuovo romanzo, che nel titolo richiama una figura importantissima nell’area partenopea.

Tra le pagine della storia troviamo Werner Falco, un “trafficante di talenti” calcistici dal fiuto molto raffinato. La sua abilità nello scovare perle rare risulta molto utile a tutte le parti in causa, tra presidenti, allenatori e gli stessi calciatori, pescati negli angoli più sperduti che si possa immaginare. La sua carriera è però quasi un ricordo, con la permanenza a Bahia che dovrebbe rappresentare per lui l’ultima tappa del suo viaggio terreno. Questo in teoria, visto che la chiamata dall’Italia lo riporta in patria per cercare di venire a capo di una serie di delitti turba la quiete dell’ecosistema calcistico italiano.

Un racconto pregno di pathos che, con il giusto ritmo, unisce il mistero che fa da sfondo alle vicende del suo protagonista e del mondo sportivo in cui ha sempre orbitato, tra rivalità e tradimenti forzatamente sopiti che finiscono per venire a galla.





OSEBOL, L’ORDINARIO DIVENTA STRAORDINARIO IN UN POEMA IN VERSI

Il secondo dei volumi inclusi nella selezione di questa settimana dei libri da leggere ha un suo fascino esotico per una serie di motivi. Il primo è sicuramente quello inerente l’ambientazione a cui si legano le vicende narrate tra le tantissime pagine che vanno a comporre l’opera. Il secondo riguarda invece le modalità della stessa narrazione scelte per l’occasione dall’autrice.

In “Osebol” di Marit Kapla, pubblicato da Garzanti, i lettori e le lettrici avranno modo di fare un vero e proprio viaggio: destinazione il villaggio omonimo che da il titolo al libro, una bucolica località abbracciata dai boschi e situata nella zona sudoccidentale della Svezia. Un contesto che non rispetta per nulla i ritmi forsennati e instancabili dei grandi centri cittadini, e dove a regnare incontrastata è la natura. La cornice perfetta per la famosa “vita lenta” che tutti, tartassati dallo stress, spesso cerchiamo (invano).

Il richiamo dei grandi centri urbani di cui sopra rappresenta un’attrattiva importante, soprattutto per le nuove generazioni. Ma non tutti decidono di lasciarsi alle spalle il villaggio di Osebol per cercare fortuna altrove. E proprio tra le poche decine di cittadini rimasti, tra coppie, turisti innamoratisi dei luoghi e giovani che hanno scelto di riportare a nuova vita le case di famiglia che ci muoveremo. Il lavoro dell’autrice, durato tre anni e mezzo, è stato quello di intervistare gli abitanti del luogo di età compresa tra diciotto e novantadue anni. I racconti in prosa sono diventati i versi di un vero poema.

Un’opera voluminosa – parliamo di un tomo di oltre ottocento pagine - in grado di raccontare in una maniera unica nel suo genere il vissuto quotidiano, e come si possa trovare straordinarietà anche nell’ordinario.