I libri più interessanti della settimana, tra “farla finita con Eddy Belleguele” a “La famiglia Whittier” e “Slow Dance”

Il clima invernale ha avvolto l’Italia nella morsa del freddo, e le temperature che sono calate in tutta la penisola. Un ottimo motivo per restare a casa, mettersi comodi sul divano e leggere un buon libro. E come sempre tante sono le proposte letterarie che sono approdate sugli scaffali nelle ultime settimane. Una lista di titoli importanti tra cui scegliere può risultare complicato.

Oggi proviamo a dare una mano a chi, nella sua duplice ricerca di tepore e di libri da divorare, cerca qualcosa che scaldi il cuore. O che comunque abbia a che fare in maniera importante con i sentimenti. E allora via con tre proposte che potranno toccare le corde dell’emotività:

- Farla finita con Eddy Belleguele

- La Famiglia Whittier

- Slow Dance





FARLA FINITA CON EDDY BELLEGUELE, VIETATO MOSTRARSI DEBOLI

Una storia difficile quella raccontata in questo romanzo di Edouard Louis. In “Farla finita con Eddy Belleguele”, edito da La Nave di Teseo, si seguono le vicissitudini del personaggio che da il nome alla storia. Eddy è quello che si può definire “un ragazzo di campagna”. Almeno stando alla sua provenienza, un piccolo paesino del nord della Francia abbracciato da campi e boschi.

È un contesto dove non puoi permetterti di dimostrare debolezze, che sono viste come sinonimo di scarsa virilità. La violenza è uno dei linguaggi universali meglio parlati e compresi. Ed è difficile (soprav)vivere se, come Eddy Belleguele, non si segue la strada tracciata dagli uomini della famiglia, dal padre ai fratelli.

La sua passione per il teatro e per i vestiti della sorella ne fanno un bersaglio facile contro cui accanirsi. E cosa fare se non si ha la giusta tempra e forza per poter reagire? Un racconto che parla di quanto possa essere complicato essere “diversi”, e di quanto sia necessario stringere i denti per poter portare a casa la pelle.